Ексочільник "Укренерго" з Томашем Фіалою побудує 60 МВт розподіленої генерації до кінця 2025

Власник інвестиційної компанії Dragon Capital Томаш Фіала та колишній керівник “Укренерго” Володимир Кудрицький запускають енергетичну компанію Power One, яка до кінця 2025 року побудує 60 МВт розподіленої генерації. Про це Кудрицький та Фіала розповіли в інтерв'ю Forbes.

Партнери до кінця року планують збудувати близько 20 МВт газопоршневої генерації та 40 МВт Battery energy storage переважно на заході країни. Підключення першої станції заплановано на середину осені.

За словами Кудрицького 1 МВт будівництва нових потужностей обходитиметься в €600-700 тис. При цьому Фіала додав, що його компанія Dragon Capital на першому етапі інвестує $30 млн, половину з цих коштів вже витрачено на купівлю земельних ділянок та обладнання. А кредитні кошти становитимуть 60-70% інвестицій.

"Очікуємо дохідність близько 30% і окупність три – три з половиною роки. Окупність залежить від того, наскільки швидко зможемо запустити станції", — зауважив Фіала.

Компанія Фіали Dragon Capital володітиме 100% Power One та виступатиме фінансовим партнером, а компанія Кудрицького "Неджен" займатиметься операційним управлінням. При цьому структура власності змінюватиметься у міру залучення нового капіталу.

Український бізнес будує понад 1 ГВт генерації, щоб убезпечитись від блекаутів

Після масованих атак на енергосистему влітку 2024 Україна потерпала від блекаутів. Щоб убезпечитись від відключень світла від початку повномасштабної війни українські компанії побудували війни та планують побудувати у найближчі кілька років 1,06 ГВт генеруючих потужностей, а обсяг вже вкладених та запланованих інвестицій складає 28,9 млрд грн.

Найпоширенішими рішеннями стали сонячні електростанції, газопоршневі когенераційні установки та дизельні генератори.

Разом зі зростанням власної генерації, бізнес та енергосистема зіштовхнулися з низкою проблем. Перша проблема неочевидна: левова частка нової генерації встановлювалась бізнесом для самозабезпечення та не була під'єднана до енергосистеми. Через велику кількість генерації, що знаходиться поза лічильником "Укренерго" не може прогнозувати попит на електроенергію і відповідно коректно змоделювати розвиток енергосистеми.

Іншим трендом стан цифровізація енергетичної інфраструктури, включно з масовим впровадженням розумних лічильників та платформ управління споживанням. Такі рішення критично важливі для інтеграції децентралізованої генерації та реалізації механізмів активного споживання, включаючи net billing та автоматизоване керування навантаженнями. До того ж за умови застосування динамічних цін, це дозволить бізнес-споживачам економити на оплаті енергоресурсів — шляхом адаптації режимів енергоспоживання впродовж доби.