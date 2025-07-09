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Эксочильщик "Укрэнерго" с Томашем Фиалой построит 60 МВт распределенной генерации к концу 2025 года

Владимир Кудрицкий
Владимир Кудрицкий. Фото: Facebook

Владелец инвестиционной компании Dragon Capital Томаш Фиала и бывший руководитель Укрэнерго Владимир Кудрицкий запускают энергетическую компанию Power One, которая до конца 2025 года построит 60 МВт распределенной генерации. Об этом Кудрицкий и Фиал рассказали в интервью Forbes.

Партнеры до конца года планируют построить около 20 МВт газопоршневой генерации и 40 МВт Battery energy storage преимущественно на западе страны. Подключение первой станции запланировано на середину осени.

По словам Кудрицкого, 1 МВт строительства новых мощностей будет обходиться в €600-700 тыс. При этом Фиала добавил, что его компания Dragon Capital на первом этапе инвестирует $30 млн, половина из этих средств уже израсходована на покупку земельных участков и оборудования. А кредитные средства составят 60-70% инвестиций.

"Ожидаем доходность около 30% и окупаемость три – три с половиной года. Окупаемость зависит от того, насколько быстро сможем запустить станции", — отметил Фиала.

Компания Фиалы Dragon Capital будет владеть 100% Power One и будет выступать финансовым партнером, а компания Кудрицкого "Неджен" будет заниматься операционным управлением. При этом структура собственности будет изменяться по мере привлечения нового капитала.

Украинский бизнес строит более 1 ГВт генерации, чтобы обезопасить себя от блекаутов.

После массированных атак на энергосистему летом 2024 г. Украина страдала от блекаутов Чтобы обезопаситься от отключений света с начала полномасштабной войны украинские компании построили войны и планируют построить в ближайшие несколько лет 1,06 ГВт генерирующих мощностей, а объем уже вложенных и запланированных инвестиций составляет 28,9 млрд. грн.

Наиболее распространенными решениями стали солнечные электростанции, газопоршневые когенерационные установки и дизельные генераторы.

Вместе с ростом собственного поколения, бизнес и энергосистема столкнулись с рядом проблем. Первая проблема неочевидна: львиная доля нового поколения устанавливалась бизнесом для самообеспечения и не была подключена к энергосистеме. Из-за большого количества генерации, находящейся вне счетчика "Укрэнерго", не может прогнозировать спрос на электроэнергию и соответственно корректно смоделировать развитие энергосистемы.

Другим трендом является цифровизация энергетической инфраструктуры, включая массовое внедрение разумных счетчиков и платформ управления потреблением. путем адаптации режимов энергопотребления в течение суток.

Автор:
Степан Крьока