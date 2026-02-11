Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

43,09

+0,06

EUR

51,25

+0,13

Наличный курс:

USD

43,15

43,06

EUR

51,46

51,25

Україна на межі блекауту

Україна на межі

блекауту
ТопФінанс-2026

ТопФинанс-2026
20 лет&nbsp;Delo.ua

20 лет 
Delo.ua
У жіночому підприємництві є Сенс!

У жіночому підприємництві

є Сенс!
Галузеві лідери 2025 року

Галузеві лідери

2025 року
Лідери бізнес-репутації

Лідери
бізнес-репутації
Двадцять сталевих років

Двадцять

сталевих років
AI Лидеры

AI Лидеры
Топ налогоплательщиков 2025

Топ налогоплательщиков

2025
Історії успіху з Ощадом

Історії успіху
з Ощадом
Найкращі роботодавці 2025

Лучшие
работодатели 2025
Свое дело

Свое 

дело
Инвестиции в образование

Инвестиции 

в образование
Обучение&nbsp;для жизни

Обучение 

для жизни
ТОП 50 СЕО

ТОП 50 

СЕО
Свободная энергия
  1. Свободная 
  2. энергия
Smart Money

Smart 

Money

Файлы Cookie

Я разрешаю DELO.UA использовать файлы cookie.

Политика конфиденциальности
Категория
Новости
Дата публикации
Переключить язык
Читати українською

Компания бывшего руководителя "Укрэнерго" и Томаша Фиалы будет производить электроэнергию

линии электропередач
Проект Томаша Фиалы и Владимира Кудрицкого получил лицензию на производство электроэнергии / Depositphotos

Компания Power One (ООО "Пауэр 1"), которая является общим проектом бывшего главы "Укрэнерго" Владимира Кудрицкого, Андрея Немировского и Dragon Capital Томаша Фиалы, получила лицензию на производство электроэнергии.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщает ExPro.

Соответствующее решение Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунуслуг (НКРЭКУ) приняла 10 февраля.

Ожидается, что энергокомплекс объединит газопоршневые установки (36,8 МВт) и систему накопления энергии (31,5 МВт).

О Power One

Ранее сообщалось, что владелец инвестиционной компании Dragon Capital Томаш Фиала и бывший руководитель "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий запускают энергетическую компанию Power One, которая, как планировалось, до конца 2025 года построит 60 МВт распределенной генерации.

По словам Кудрицкого, 1 МВт строительства новых мощностей будет обходиться в €600-700 тыс.

При этом Фиала добавил, что его компания Dragon Capital на первом этапе инвестирует $30 млн, половина из этих средств уже израсходована на покупку земельных участков и оборудования. А кредитные средства составят 60-70% инвестиций.

Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) выделил 22,3 миллиона евро предоставил заем частной украинской энергетической компании Power One для финансирования строительства новых генерирующих мощностей и систем аккумуляторного накопления энергии (BESS).

Автор:
Светлана Манько