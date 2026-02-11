Компания бывшего руководителя "Укрэнерго" и Томаша Фиалы будет производить электроэнергию

Компания Power One (ООО "Пауэр 1"), которая является общим проектом бывшего главы "Укрэнерго" Владимира Кудрицкого, Андрея Немировского и Dragon Capital Томаша Фиалы, получила лицензию на производство электроэнергии.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщает ExPro.

Соответствующее решение Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунуслуг (НКРЭКУ) приняла 10 февраля.

Ожидается, что энергокомплекс объединит газопоршневые установки (36,8 МВт) и систему накопления энергии (31,5 МВт).

О Power One

Ранее сообщалось, что владелец инвестиционной компании Dragon Capital Томаш Фиала и бывший руководитель "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий запускают энергетическую компанию Power One, которая, как планировалось, до конца 2025 года построит 60 МВт распределенной генерации.

По словам Кудрицкого, 1 МВт строительства новых мощностей будет обходиться в €600-700 тыс.

При этом Фиала добавил, что его компания Dragon Capital на первом этапе инвестирует $30 млн, половина из этих средств уже израсходована на покупку земельных участков и оборудования. А кредитные средства составят 60-70% инвестиций.

Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) выделил 22,3 миллиона евро предоставил заем частной украинской энергетической компании Power One для финансирования строительства новых генерирующих мощностей и систем аккумуляторного накопления энергии (BESS).