Энергобезопасность Украины: Power One получит 22,3 млн евро займа от ЕБРР для строительства новых генерирующих мощностей

Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) выделяет 22,3 миллиона евро в поддержку энергетической безопасности Украины. Эти средства предоставляются в виде займа частной украинской энергетической компании Power One для финансирования строительства новых генерирующих пиковых мощностей и систем аккумуляторного накопления энергии (BESS).

Об этом информирует Delo.ua со ссылкой на сообщение ЕБРР.

Благодаря этому кредиту Power One сможет построить и эксплуатировать в западной Украине целый ряд современных газопоршневых электростанций общей мощностью 36,8 МВт и системы BESS общей мощностью 31,5 МВт.

Как отмечает ЕБРР, энергетическая инфраструктура Украины испытала значительные разрушения с начала полномасштабного вторжения России, особенно во время усиления атак в октябре 2025 года. Страна потеряла примерно 9000 МВт генерирующих мощностей и 90% всего доступного гибкого поколения. Это приводит к регулярным отключениям света, что непосредственно влияет на жизнь миллионов домохозяйств и работу предприятий.

В преддверии пятой военной зимы для сохранения энергосистемы и обеспечения украинцев электроэнергией и теплом критически необходима распределенная гибкая генерация и BESS.

Пиковые газовые электростанции функционируют только в периоды высокого потребления для балансировки сети и предотвращения аварийных отключений. Они быстро запускаются и выключаются, что делает их идеальным решением для реагирования на скачки спроса и балансировку нестабильной возобновляемой энергии, в частности солнечной и ветровой.

В то же время, интеграция BESS значительно диверсифицирует энергетику и повысит гибкость цепи поставок. Общее использование обеих технологий поможет стабилизировать энергосистему во время пикового спроса, уменьшая частоту и продолжительность перебоев.

В перспективе новая инфраструктура также будет служить балансировочной мощностью возобновляемой энергии, способствуя "зеленому" энергетическому будущему Украины.

Кредит ЕБРР дополняется инвестиционным грантом в размере $3 миллионов евро от Норвегии и частичным покрытием риска первого ущерба от Инвестиционной программы ЕС для Украины.

Инвестиции ЕБРР в Украине

ЕБРР остается крупнейшим институциональным инвестором в Украине, инвестировав более $8,5$ миллиарда евро с начала полномасштабной войны. Приоритеты банка включают в себя поддержку энергетической и продовольственной безопасности, жизненно важной инфраструктуры, торговли и частного сектора.

Power One является новой компанией, которая на 100% принадлежит Dragon Capital, ведущей инвестиционной компании и давнему клиенту ЕБРР.

Ранее сообщалось, что владелец инвестиционной компании Dragon Capital Томаш Фиала и бывший руководитель "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий запускают энергетическую компанию Power One, которая до конца 2025 года построит 60 МВт распределенной генерации.