Енергобезпека України: Power One отримає 22,3 млн євро позики від ЄБРР для будівництва нових генеруючих потужностей

Європейський банк реконструкції та розвитку (ЄБРР) виділяє 22,3 мільйона євро на підтримку енергетичної безпеки України. Ці кошти надаються у вигляді позики приватній українській енергетичній компанії Power One для фінансування будівництва нових пікових генеруючих потужностей та систем акумуляторного накопичення енергії (BESS).

Про це інформує Delo.ua з посиланням на повідомлення ЄБРР.

Завдяки цьому кредиту Power One зможе побудувати та експлуатувати в західній Україні низку сучасних газопоршневих електростанцій загальною потужністю 36,8 МВт та системи BESS загальною потужністю 31,5 МВт.

Як зазначає ЄБРР, енергетична інфраструктура України зазнала значних руйнувань з початку повномасштабного вторгнення Росії, особливо під час посилення атак у жовтні 2025 року. Країна втратила приблизно 9000 МВт генеруючих потужностей та 90% усієї доступної гнучкої генерації. Це спричиняє регулярні відключення світла, що безпосередньо впливає на життя мільйонів домогосподарств та роботу підприємств.

Напередодні п’ятої воєнної зими для збереження енергосистеми та забезпечення українців електроенергією й теплом критично необхідна розподілена гнучка генерація та BESS.

Пікові газові електростанції функціонують лише в періоди високого споживання для балансування мережі та запобігання аварійним відключенням. Вони швидко запускаються та вимикаються, що робить їх ідеальним рішенням для реагування на стрибки попиту та балансування нестабільної відновлюваної енергії, зокрема сонячної та вітрової.

Водночас, інтеграція BESS значно диверсифікує енергетику та підвищить гнучкість ланцюга постачання. Спільне використання обох технологій допоможе стабілізувати енергосистему під час пікового попиту, зменшуючи частоту та тривалість перебоїв.

У перспективі нова інфраструктура також слугуватиме балансувальною потужністю для відновлюваної енергії, сприяючи "зеленому" енергетичному майбутньому України.

Кредит ЄБРР доповнюється інвестиційним грантом у розмірі $3 мільйонів євро від Норвегії та частковим покриттям ризику перших збитків від Інвестиційної програми ЄС для України.

Інвестиції ЄБРР в Україну

ЄБРР залишається найбільшим інституційним інвестором в Україні, інвестувавши понад $8,5$ мільярда євро з початку повномасштабної війни. Пріоритети банку включають підтримку енергетичної та продовольчої безпеки, життєво важливої інфраструктури, торгівлі та приватного сектору.

Power One є новоствореною компанією, яка на 100% належить Dragon Capital, провідній інвестиційній компанії та давньому клієнту ЄБРР.

Раніше повідомлялося, що власник інвестиційної компанії Dragon Capital Томаш Фіала та колишній керівник "Укренерго" Володимир Кудрицький запускають енергетичну компанію Power One, яка до кінця 2025 року побудує 60 МВт розподіленої генерації.