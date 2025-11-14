Запланована подія 2

Новини
$50 млн на малий та середній бізнес: ЄБРР та IFC інвестують у новий фонд Dragon Capital

долари, євро
Новий фонд Dragon Capital отримає $50 млн інвестицій. / Shutterstock

Європейський банк реконструкції та розвитку (ЄБРР) та міжнародна фінансова корпорація (IFC), що входить до групи Світового банку, об'єднали зусилля та виділили новому фонду Dragon Capital з відбудови України – Rebuild Ukraine Fund –  $50,0 млн (43,6 млн євро).

Про це інформує Delo.ua з посиланням на повідомлення ЄБРР.

Цей фонд прямих інвестицій забезпечить життєво важливе довгострокове акціонерне та квазіакціонерне фінансування для українських малих та середніх підприємств та компаній із середньою капіталізацією.

Основна мета фінансування — допомогти бізнесу зростати, незважаючи на виклики, спричинені повномасштабним вторгненням РФ, та сприяти майбутній відбудові України. Внески від ЄБРР та IFC становлять по $25,0 млн ($21,8 млн євро) кожен. Стартові інвестиції допоможуть фонду успішно провести перше закриття угод і надішлють ринку "чіткий сигнал про важливість інвестування в Україну".

Новий фонд відбудови України прагне залучити загалом $250 млн капіталу. Він орієнтуватиметься на компанії з критично важливих для стійкості та відновлення секторів, зокрема: роздрібна торгівля, послуги споживчого сектору, охорона здоров'я, фінансові послуги, будівельні матеріали та суміжні сільськогосподарські сектори.

Як зазначили в ЄБРР, оскільки малий та середній бізнес є основою економіки України, розширення їхнього доступу до альтернативних джерел капіталу є критичним через обмежене банківське фінансування в умовах війни.

Директор Європейського банку реконструкції та розвитку в Україні та Молдові Арвід Тюркнер наголосив, що інвестиції "стануть свідченням стійкості та потенціалу українського бізнесу та залучать більше інституційних інвесторів".

Віцепрезидент IFC Альфонсо Гарсія Мора у свою чергу підкреслив, що ця підтримка сприятиме розвитку ключових секторів та створенню робочих місць.

"Багато українських компаній, особливо невеликих, мають труднощі з доступом до акціонерного фінансування. Завдяки підтримці ЄС та Франції, інвестиції IFC у Фонд відновлення України Dragon Capital сприятимуть розвитку ключових секторів, таких як сільське господарство, будівництво та технології, допомагаючи бізнесу зростати, створювати робочі місця та стимулювати відновлення України", — заявив він.

Інвестиція IFC частково покрита гарантіями Європейської Комісії та уряду Франції для зменшення інвестиційних ризиків. Засновник Dragon Capital Томаш Фіала наголосив, що підтримка ЄБРР та IFC є "потужним сигналом довіри до приватного сектору країни та її майбутнього".

Нагадаємо, у жовтні аналітики інвесткомпанії Dragon Capital переглянули макроекономічні прогнози для України на 2025–2026 роки.

Автор:
Тетяна Ковальчук