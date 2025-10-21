ЄБРР надає гарантії Укрексімбанку для отримання нових кредитів на суму 200 мільйонів євро

Європейський банк реконструкції та розвитку (ЄБРР) надає Укрексімбанку дві нові нефінансовані лінії розподілу ризиків портфеля. Мета — забезпечити видання українським позичальникам нових кредитів на загальну суму 200 мільйонів євро на тлі війни. Гарантії покриють 50 відсотків кредитного ризику за новими субкредитами.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на пресслужбу ЄБРР.

Розподіл коштів

За даними Європейського банку реконструкції та розвитку, €100 мільйонів, які отримає державний банк України, будуть спрямовані підприємствам, що працюють у критично важливих галузях промисловості України. Решта €100 мільйонів будуть направлені підприємствам, державним підприємствам та муніципалітетам, які інвестують у виробництво енергії, накопичення енергії та проєкти енергоефективності.

Як підкреслили у пресслужбі ЄБРР, це фінансування, підкріплене частковим покриттям ризику перших збитків з боку Франції та ЄС (у рамках Інвестиційної програми для України), значно покращить кредитні можливості Укрексімбанку.

Підтримка малого бізнесу

Двадцять відсотків усіх субкредитів, що покриваються інструментами ЄБРР, будуть надані мікро, малим та середнім підприємствам (ММСП) для довгострокових інвестицій у технології, що відповідають вимогам ЄС. Субпозичальники також отримають технічну допомогу та інвестиційні стимули, що фінансуються Євросоюзом, у рамках ініціативи EU4Business.

Вищі рівні стимулювання будуть надані:

підприємствам, які постраждали від війни (наприклад, ті, що зазнали знищення активів, втрати або переміщення);

субпозичальникам, що сприяють реінтеграції у робочу силу ветеранів війни, людей з інвалідністю, внутрішньо переміщених осіб та/або тих, хто знаходиться на територіях, які найбільше постраждали від війни.

Довідково

Укрексімбанк — державний банк, що на 100% контролюється урядом України, має 50 відділень по всій Україні та 2 представництва в Лондоні та Нью-Йорку.

Нагадаємо, у вересні група “Нафтогаз” залучила 2,445 млрд грн додаткового фінансування в рамках стратегічного партнерства з державним АТ "Укрексімбанк". Кошти будуть спрямовані на забезпечення виробничих потреб.