ЄБРР надасть Укрексімбанку до €50 млн гарантій для кредитування малого бізнесу

Європейський банк реконструкції та розвитку (ЄБРР) може надати державному Укрексімбанку гарантійний інструмент обсягом до 50 мільйонів євро для покриття до 50% кредитного ризику за портфелем нових позик для малих та середніх підприємств (МСП).

Про це інформує Delo.ua з посиланням на повідомлення ЄБРР.

Цей проєкт спрямований на підтримку кредитування українських приватних компаній, що працюють у ключових секторах економіки, зокрема у первинному та вторинному сільському господарстві, харчовій промисловості, роздрібній торгівлі та логістиці.

Гарантійний інструмент функціонуватиме у межах Рамкової програми стійкості та засобів до існування, покриваючи до 50% ризику за субкредитами загальною вартістю до 100 мільйонів євро. Гарантія буде надана двома траншами, з яких другий залишатиметься невикористаним до подальшого погодження.

Окремо в межах кредитної лінії EU4Business-EBRD буде спрямовано до 20 мільйонів євро на фінансування довгострокових інвестицій українських МСП, які прагнуть модернізувати свої технології та обладнання відповідно до стандартів ЄС. Щонайменше 70% цього ресурсу буде направлено на інвестиції у стійкі та зелені технології.

Крім фінансування, підприємства отримають технічну допомогу, що фінансуватиметься Євросоюзом, а також матимуть право на інвестиційні гранти після завершення модернізаційних проєктів. Очікується, що такий підхід допоможе підвищити конкурентоспроможність українського малого бізнесу та забезпечити довгострокову стійкість у ключових галузях.

Нагадаємо, у 2023 році спеціальний фонд кризового реагування ЄБРР вже виділяв Укрексімбанку €25 млн на покриття ризику.

Додамо, що Ощадбанк підписав з ЄБРР меморандум про використання третього, фінального траншу у розмірі 75 мільйонів євро в межах програми розподілу ризиків (risk-sharing).