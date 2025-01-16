У 2025 році ЄБРР планує інвестувати в Україну 1,5 мільярда євро

Європейський банк реконструкції та розвитку (ЄБРР) оголосив про плани інвестувати 1,5 мільярда євро (1,54 мільярда доларів) в українську економіку у 2025 році.

Про це пише Вloomberg.

Інвестиції будуть спрямовані на відновлення інфраструктури, забезпечення енергетичної безпеки та підтримку приватного сектора.

Керуючий директор ЄБРР в Україні та Молдові Арвід Тюркнер зазначив, що планування інвестицій в умовах війни є складним завданням, але банк готовий збільшити фінансування, якщо будуть знайдені перспективні проєкти.

Минулого року ЄБРР досяг рекордного рівня інвестицій в Україну – 2,4 мільярда євро, з яких значна частина була спрямована на підтримку енергетичного сектору, зокрема малих децентралізованих генеруючих потужностей для забезпечення стабільного електропостачання.

Це стало відповіддю на систематичні ракетні та безпілотні атаки Росії, які спричинили масштабні пошкодження енергетичної інфраструктури країни.

Згідно з повідомленням, понад половина торішніх інвестицій ЄБРР була спрямована на приватний бізнес. У 2025 році банк планує зберегти цю пропорцію, надаючи особливу увагу аграрному сектору, який є ключовим для української економіки.

Крім фінансової підтримки, ЄБРР наголошує на необхідності реформ в Україні. За словами Тюркнера, боротьба з корупцією, судова реформа та покращення інвестиційного клімату мають вирішальне значення, особливо в контексті можливої відбудови країни після досягнення мирної угоди.

Тюркнер також підкреслив важливість реформи корпоративного управління в державних компаніях, які відіграватимуть ключову роль у процесі відновлення. За його словами, підвищення прозорості, ефективності управління та боротьба з корупцією стануть основою успішної реконструкції.

Фінансування від ЄБРР

Нагадаємо, Харків підписав угоду з Європейським банком реконструкції та розвитку на суму 35 млн доларів, що складається з 25 млн євро кредитних ресурсів та 10 млн євро безповоротного гранту. Підтримка від ЄБРР дозволить Харкову забезпечити стійкість критичної інфраструктури, спрямованої на тепло-, водо- та енергопостачання

Черкаська міська рада також підписала угоду з ЄБРР та КП "Черкасиелектротранс" для оновлення тролейбусного парку міста. Проєкт передбачає фінансування на суму 15 млн євро, з терміном фінансування до 13 років. В цю суму входитимуть кредит та грантові кошти.

У жовтні отримало 10 мільйонів євро гранту від ЄБРР і "Укренерго". Кошти будуть спрямовані на покриття критично важливих операційних витрат компанії та підтримку ліквідності.