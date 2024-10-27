ЄБРР виділить Черкасам кошти на купівлю тролейбусів

25 жовтня Черкаська міська рада підписала угоду з Європейським банком реконструкції та розвитку (ЄБРР) та КП "Черкасиелектротранс" для оновлення тролейбусного парку міста.

Про це повідомив міський голова Черкас Анатолій Бондаренко.

Проєкт передбачає фінансування на суму 15 млн євро, з терміном фінансування до 13 років. В цю суму входитимуть кредит та грантові кошти.

Згідно з повідомленням, планується закупівля до 45 нових тролейбусів, які матимуть систему клімат-контролю, зручний салон та автономний хід до 20 км, що дозволить охопити маршрути, де відсутня контактна мережа.

"Зробили перший важливий крок для того, щоб вулицями Черкас почали курсувати нові тролейбуси, що за рівнем комфорту відповідають всім сучасним вимогам. (…) Попереду ще багато роботи, але сподіваємось на позитивну реалізацію цього важливого для Черкас проєкту. Дякую інвесторам за довіру", - написав він.

Додамо, 22 жовтня Кабінет міністрів ухвалив проєкт розпорядження президента України Володимира Зеленського, що дозволить залучити від Європейського інвестиційного банку (ЄІБ) понад 17 млн євро за проєктом розвитку міського транспорту.

Нагадаємо, 17 лютого 2022 року Верховна Рада України ратифікувала фінансову угоду щодо проєкту "Міський громадський транспорт України II" між Україною та Європейським інвестиційним банком.

В рамках цієї угоди Україні ЄІБ надав позики у розмірі 200 млн євро на закупівлю 20 трамваїв, 264 тролейбусів та 65 електробусів.

Також Європейський інвестиційний банк (ЄІБ) та місто Київ 24 вересня у Люксембурзі підписали кредитну угоду на 50 млн євро для заміни російських вагонів метро на сучасний рухомий склад.