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В Івано-Франківську з'являться тролейбуси з автономним ходом
Івано-Франківське КП "Електроавтотранс" підписало контракт із львівською компанією "Електронмаш" на закупівлю дев’яти сучасних тролейбусів з автономним ходом до 15 кілометрів.
Про це повідомив міський голова Івано-Франківська Руслан Марцінків.
Проєкт фінансується за кошти Європейського інвестиційного банку, який надав 3 мільйони євро кредиту, а також 615 тисяч євро грантової допомоги.
Тендер на закупівлю відбувся наприкінці 2023 року, після того як процедуру відклали через початок повномасштабного вторгнення. Вартість контракту становить 3,615 мільйона євро.Підписуйтесь на Telegram-канал delo.ua
Основними критеріями для перемоги у тендері були ціна, технічні характеристики та кількість запропонованих одиниць техніки. У результаті перемогу здобула компанія "Електронмаш", яка є єдиним в Україні виробником тролейбусів із кузовами з нержавіючої сталі.
За умовами контракту, наступного року Івано-Франківськ отримає 9 сучасних тролейбусів. В.о. директора "Електронмаш" Володимир Будзан зазначив, що ці тролейбуси є "комп'ютерами на колесах", оснащені центральною системою управління та повністю низькопідлоговими конструкціями з кондиціонерами.
Згідно з повідомленням, збільшення автопарку дозволить розширити кількість маршрутів у місті, що сприятиме подальшому розвитку комунального транспорту в Івано-Франківську.
"Дуже важливо, що ми купляємо у власного виробника. Тобто "Електрон" львівський, наш український виробник. І дуже важливо, що на 9 одиниць комунального транспорту збільшиться в місті Івано-Франківську. Тому дякуємо за підписання такого контракту Європейському інвестиційному банку, адже завдяки саме Європейському Союзу, їхньому гранту і пільговому кредиту ми зможемо придбати цю потрібну техніку", - зазначив Марцінків.
Нагадаємо, 17 лютого 2022 року Верховна Рада України ратифікувала фінансову угоду щодо проєкту "Міський громадський транспорт України II" між Україною та Європейським інвестиційним банком.
В рамках цієї угоди Україні ЄІБ надав позички у розмірі 200 млн євро на закупівлю 20 трамваїв, 264 тролейбусів та 65 електробусів.