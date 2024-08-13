В Івано-Франківську з'являться тролейбуси з автономним ходом

Івано-Франківське КП "Електроавтотранс" підписало контракт із львівською компанією "Електронмаш" на закупівлю дев’яти сучасних тролейбусів з автономним ходом до 15 кілометрів.

Про це повідомив міський голова Івано-Франківська Руслан Марцінків.

Проєкт фінансується за кошти Європейського інвестиційного банку, який надав 3 мільйони євро кредиту, а також 615 тисяч євро грантової допомоги.

Тендер на закупівлю відбувся наприкінці 2023 року, після того як процедуру відклали через початок повномасштабного вторгнення. Вартість контракту становить 3,615 мільйона євро.

Основними критеріями для перемоги у тендері були ціна, технічні характеристики та кількість запропонованих одиниць техніки. У результаті перемогу здобула компанія "Електронмаш", яка є єдиним в Україні виробником тролейбусів із кузовами з нержавіючої сталі.

За умовами контракту, наступного року Івано-Франківськ отримає 9 сучасних тролейбусів. В.о. директора "Електронмаш" Володимир Будзан зазначив, що ці тролейбуси є "комп'ютерами на колесах", оснащені центральною системою управління та повністю низькопідлоговими конструкціями з кондиціонерами.

Згідно з повідомленням, збільшення автопарку дозволить розширити кількість маршрутів у місті, що сприятиме подальшому розвитку комунального транспорту в Івано-Франківську.

"Дуже важливо, що ми купляємо у власного виробника. Тобто "Електрон" львівський, наш український виробник. І дуже важливо, що на 9 одиниць комунального транспорту збільшиться в місті Івано-Франківську. Тому дякуємо за підписання такого контракту Європейському інвестиційному банку, адже завдяки саме Європейському Союзу, їхньому гранту і пільговому кредиту ми зможемо придбати цю потрібну техніку", - зазначив Марцінків.

Нагадаємо, 17 лютого 2022 року Верховна Рада України ратифікувала фінансову угоду щодо проєкту "Міський громадський транспорт України II" між Україною та Європейським інвестиційним банком.

В рамках цієї угоди Україні ЄІБ надав позички у розмірі 200 млн євро на закупівлю 20 трамваїв, 264 тролейбусів та 65 електробусів.