В Ивано-Франковске появятся троллейбусы с автономным ходом

Ивано-Франковское КП "Электроавтотранс" подписало контракт со львовской компанией "Электронмаш" на покупку девяти современных троллейбусов с автономным ходом до 15 километров.

Об этом сообщил городской голова Ивано-Франковска Руслан Марцинкив.

Проект финансируется за средства Европейского инвестиционного банка, предоставившего 3 миллиона евро кредита, а также 615 тысяч евро грантовой помощи.

Тендер на закупку состоялся в конце 2023 года, после того, как процедуру отложили из-за начала полномасштабного вторжения. Стоимость контракта составляет 3,615 миллионов евро.

Основными критериями победы в тендере были цена, технические характеристики и количество предложенных единиц техники. В итоге победу одержала компания "Электронмаш", являющаяся единственным в Украине производителем троллейбусов с кузовами из нержавеющей стали.

По условиям контракта в следующем году Ивано-Франковск получит 9 современных троллейбусов. И.о. директора "Электронмаш" Владимир Будзан отметил, что эти троллейбусы являются "компьютерами на колесах", оснащены центральной системой управления и полностью низкопольными конструкциями с кондиционерами.

Согласно сообщению, увеличение автопарка позволит расширить количество маршрутов в городе, что будет способствовать дальнейшему развитию коммунального транспорта в Ивано-Франковске.

"Очень важно, что мы покупаем у собственного производителя. То есть "Электрон" львовский, наш украинский производитель. И очень важно, что на 9 единиц коммунального транспорта увеличится в городе Ивано-Франковске. Поэтому спасибо за подписание такого контракта Европейскому инвестиционному банку, ведь благодаря именно Европейскому Союзу, их гранту и льготному кредиту мы сможем приобрести эту нужную технику", – отметил Марцинков.

Напомним, 17 февраля 2022 года Верховная Рада Украины ратифицировала финансовое соглашение по проекту "Городской общественный транспорт Украины II" между Украиной и Европейским инвестиционным банком.

В рамках этого соглашения Украине ЕИБ предоставил ссуды в размере 200 млн евро на закупку 20 трамваев, 264 троллейбусов и 65 электробусов.