Во Львове заработали трамваи-"гармошки", переданные из Берлина

Во Львове начали курсировать трамваи, подаренные Берлином. Два из двенадцати полученных вагонов модели КТ4D уже переоборудованы и работают на маршрутах №3 и №6. Об этом сообщили на сайте Львовского горсовета.

Все полученные 12 вагонов переоборудовают для наших путей в вагоноремонтных мастерских Львовэлектротранса. Наши водители и пассажиры уже знают эту модель, и за последние годы успели ее полюбить. Далее эти трамваи будут работать на маршруте №3 или №6”, – говорится в сообщении горсовета.

Кроме того, до конца августа планируют выпустить на маршруты еще два трамвая, переданные Берлином.

“Важно понимать, что помощь наших немецких коллег из компании BVG (Berliner Verkehrsbetriebe) не ограничивается только транспортными средствами. Как и в прошлом году, в этом году дополнительно они предоставляют еще и запасные части к этим трамваям, а это очень важный компонент для надежной работы на каждый день”, — говорит руководитель ЛКП “Львовэлектротранс” Владимир Ковалев.

Как рассказывают в ЛКП «Львовэлектротранс», берлинские вагоны энергосберегающие и потребляют в 2-2,5 раза меньше электроэнергии, чем имеющиеся трамваи. Это позволит предприятию помимо усиления трамвайных маршрутов дополнительными вагонами еще и экономить на электроэнергии.

Напомним, 12 рабочих вагонов КТ4D и запчасти к ним Львову безвозмездно передала Берлинская транспортная компания. Первый трамвай из этой партии город получил в конце мая этого года. Во Львов трамвайные вагоны прибыли в депо Львовэлектротранса по ул. Промышленную. Оттуда на подставных тележках их транспортировали в вагоноремонтные мастерские предприятия на ул. Городоцкой, где трамваи переоборудованы под ширину львовского пути, меняют некоторое оборудование, окрашивают.

Напомним, Берн передаст для эксплуатации во Львове 11 трехсекционных низкопольных трамваев Vevey Be 4/8. Транспортные средства находятся в хорошем состоянии и могут эксплуатироваться еще 10-12 лет. Ожидается, что первые трамваи будут поставлены в конце лета 2024 года.

Также следует отметить, что в апреле этого года Львов выпустил на линию последний из десяти трамваев "Электрон", приобретенных по кредиту Европейского инвестиционного банка. Эти трамваи обслуживают маршрут, соединяющий Сихов с центром города. Закупка этих трамваев является частью масштабного проекта "Городской общественный транспорт Украины", финансируемого ЕИБ.



Трамвай "Электрон": технические характеристики

"Электрон" – отечественный концерн, производящий трамвай T5L641. Он имеет пятисекционный однопространственный вагон с системой кондиционирования салона и кабины водителя, пониженным уровнем вибрации и шума.

Его технический уровень отвечает современным европейским требованиям к городскому электротранспорту. Широкая дверь и низкий уровень пола вагона позволяют ускорить скорость посадки-высадки пассажиров. Последнее удобно для пассажиров с детьми и маломобильными людьми.

Количество мест для сидения – 56, общая пассажировместимость трамвая – 250 человек.

Кроме того, пол вагона в зоне двери салона оборудован системой подогрева, исключающей обмерзание и намерзание снега в зимний период. Специальное покрытие окон сохраняет тепло в холодное время года и отражает ультрафиолетовые лучи солнца в жару.

Трамвай оборудован внешними и внутренними видеокамерами панорамного осмотра: пассажирского салона, площадок вблизи пассажирских дверей и зон позади вагона, обеспечивающих более широкую зону обзорности и контроль водителя за дорожной ситуацией, посадкой-высадкой пассажиров.