В Украину отправили первые шесть трамвайных вагонов с чешской Остравы

Чешский город Острава отправил первую партию трамвайных вагонов в украинский город Конотоп. Речь идет о вагонах Tatra T6A5, передача которых была анонсирована еще в июне 2023 года.

Об этом сообщили в Компании общественного транспорта Остравы (DPO).

"Все подаренные трамваи уже исполнили свою историческую роль в Остраве. В рамках стратегии адресной и концентрированной помощи украинскому городу Конотоп мы рады, что можем внести свой вклад в восстановление трамвайного движения там, где это необходимо", - отметил председатель правления и генеральный директор DPO Даниэль Морис.

В свою очередь мэр Конотопа Артем Семенихин добавил, что эти вагоны будут использованы для обновления и усиления работы трамваев в городе.

Трамвайный вагон из Остравы. Фото: DPO

"Мы хотим использовать их для интенсификации перевозок по магистральным маршрутам. Мы рады, что в это непростое для нас время есть люди с большим сердцем, которые хотят помочь. Эту помощь больше всего оценят жители нашего города. От их имени мы благодарим вас", - подчеркнул городской глава Конотопа.

В DPO рассказали, что трамвайные вагоны будут транспортироваться в Украину на грузовиках.

Также в компании отметили, что последние трамваи должны покинуть Остраву до конца января 2024 года. Вскоре после этого в зависимости от текущей ситуации на границе все они прибудут в Украину. Они будут введены в эксплуатацию только после необходимых технических изменений, таких как адаптация тележки к другой ширине колеи.

Напомним, в ноябре 2022 года Острава передала Конотопу семь автобусов Solaris, а в июне 2023 – еще 3 единицы.

"В основном благодаря Остраве в украинском Конотопе сейчас работает городской транспорт. Сейчас мы передали им 10 автобусов, 25 трамваев и другую гуманитарную помощь, став их крупнейшим донором. В знак благодарности одну из улиц там назвали именем Остравы. Символический знак сегодня вручил городскому совету глава Конотопа Артем Семенихин", - сообщают власти Остравы.

Добавим, что в феврале 2023 года стало известно о решении Варшавы передать Конотопу 23 трамвайных вагона модели Konstal 105Na, а уже 24 февраля они прибыли в город. Фактически даже эта поставка позволила бы Конотопу полностью обновить трамвайный парк, поскольку на тот момент город имел в эксплуатации только девять вагонов КТМ-5М3, пять Tatra T3A (ранее эксплуатировались в Риге) и один K1 (переработан украинским предприятием "Татра" -Юг" Tatra T6B5, ранее эксплуатировавшийся в Киеве).

В целом Конотоп является одним из двух самых маленьких городов Украины, где сейчас присутствует трамвайное движение (вторым остается Дружковка, расположенная неподалеку от линии фронта в Донецкой области). Всего в городе действуют три маршрута.