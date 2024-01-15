Берн передаст Львову 11 низкопольных трамваев-"гармошек" (ФОТО) - Delo.ua

Берн передаст для эксплуатации во Львове 11 двухсочлененных низкопольных трамваев Vevey Be 4/8. Об этом сообщают Государственный секретариат по экономике Швейцарии (SECO), посольство Украины в этой стране и оператор общественного транспорта столицы Швейцарии Bernmobil.

Отмечается, что транспортные средства, начавшие работу в Берне в 1990 году, находятся в хорошем состоянии и могут эксплуатироваться в Украине еще 10-12 лет. Ожидается, что первые трамваи будут поставлены в конце лета 2024 года.

Фото: Посольство Украины в Швейцарии Фото: Посольство Украины в Швейцарии Фото: Посольство Украины в Швейцарии Фото: Посольство Украины в Швейцарии Фото: Посольство Украины в Швейцарии

Расходы на транспортировку трамваев, а также комплексное обучение четырех работников "Львовэлектротранса" понесет SECO. Сотрудники коммунального предприятия пройдут четырехнедельную стажировку в Берне весной.

"Из-за российской захватнической войны во Львов прибыло много переселенцев. Многие компании также переехали в город. Это привело к значительному росту населения: дорожное движение растет, а дополнительные трамваи очень приветствуются. SECO также финансирует строительство новой трамвайной линии к больнице, которая сможет работать с бернскими трамваями с низким полом", - говорится в сообщении.

Трамваи из Цюриха – в Винницу

В ведомстве напоминают, что также отвечают за проект массовой передачи трамваев из Цюриха в Винницу. Соответствующее соглашение SECO подписал в 2021 году, организовав транспортировку 28 вагонов Tram2000. В начале 2024 года запланирована поставка еще восьми машин.

В конце же 2023 года SECO и "Транспортная компания Цюриха" (VBZ) решили передать в Винницу дополнительную партию Tram2000, количество которых, как ожидается, составит 31, то есть в общей сложности будет передано 67 таких транспортных средств. Эти вагоны тоже находятся в рабочем состоянии и могут эксплуатироваться в Украине от 12 до 15 лет.

Напомним также, что Винница уже имеет многолетний опыт эксплуатации трамваев из Цюриха: с 2007 года в городе начали работать вагоны SWS/MFO Be 4/4 "Karpfen", с 2008 - SWS/SIG/BBC Be 4/6 "Mirage". Всего с 2007 по 2011 год сюда из крупнейшего города Швейцарии было поставлено 88 трамваев.

В свою очередь, в рамках сотрудничества с SECO Берн в 2003-2010 годах также передал 14 трамваев и 9 вагонов-прицепов в Румынию, а другой швейцарский город Базель в 2001-2016 годах передал 65 трамваев и 47 прицепов в Белград (Сербия). Большинство этих трамваев работает и сегодня.