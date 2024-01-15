Берн передасть Львову 11 низькопідлогових трамваїв-"гармошок" (ФОТО) - Delo.ua

Берн передасть для експлуатації у Львові 11 двозчленованих низькопідлогових трамваїв Vevey Be 4/8. Про це повідомляють Державний секретаріат з питань економіки Швейцарії (SECO), посольство України в цій країні та оператор громадського транспорту столиці Швейцарії Bernmobil.

Зазначається, що транспортні засоби, що почали працювати в Берні в 1990 році, знаходяться в хорошому стані та можуть експлуатуватися в Україні ще 10-12 років. Очікується, що перші трамваї поставлять наприкінці літа 2024 року.

Фото: Посольство України в Швейцарії Фото: Посольство України в Швейцарії Фото: Посольство України в Швейцарії Фото: Посольство України в Швейцарії Фото: Посольство України в Швейцарії

Витрати на транспортування трамваїв, а також комплексне навчання чотирьох працівників "Львівелектротрансу" понесе SECO. Співробітники комунального підприємства пройдуть чотиритижневе стажування в Берні навесні.

"Через російську загарбницьку війну до Львова прибуло багато переселенців. Багато компаній також переїхали до міста. Це призвело до значного зростання населення: дорожній рух збільшується, а додаткові трамваї дуже вітаються. SECO також фінансує будівництво нової трамвайної лінії до лікарні, яка зможе працювати з бернськими трамваями з низькою підлогою", - йдеться у повідомленні.

Трамваї з Цюриха - до Вінниці

У відомстві нагадують, що також опікуються проєктом масової передачі трамваїв з Цюриха до Вінниці. Відповідної угоди SECO досяг в 2021 році, організувавши транспортування 28 вагонів Tram2000. На початок 2024 року заплановано постачання ще восьми машин.

Наприкінці ж 2023 року SECO та "Транспортна компанія Цюриха" (VBZ) вирішили передати до Вінниці додаткову партію Tram2000, кількість яких, як очікується, складе 31, тобто загалом буде передано 67 таких транспортних засобів. Зазначається, що ці вагони теж знаходяться в робочому стані і можуть експлуатуватися в Україні від 12 до 15 років.

Нагадаємо також, що Вінниця вже має багаторічний досвід експлуатації трамваїв з Цюриха: ще з 2007 року в місті почали працювати вагони SWS/MFO Be 4/4 "Karpfen", з 2008 - SWS/SIG/BBC Be 4/6 "Mirage". Загалом з 2007 по 2011 рік сюди з найбільшго міста Швейцарії було доставлено 88 трамваїв.

В свою чергу, в рамках співпраці з SECO Берн в 2003-2010 роках також передав 14 трамваїв і 9 вагонів-причепів до Румунії, а інше швейцарське місто Базель в 2001-2016 роках передало 65 трамваїв і 47 причепів до Белграда (Сербія). Більшість цих трамваїв працюють і сьогодні.