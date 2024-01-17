До України відправили перші шість трамвайних вагонів з чеської Острави

Чеське місто Острава відправило першу партію трамвайних вагонів в українське місто Конотоп. Йдеться про вагони Tatra T6A5, передачу яких було анонсовано ще у червні 2023 року.

Про це повідомили у Компанії громадського транспорту Острави (DPO).

"Всі подаровані трамваї вже виконали свою історичну роль в Остраві. У рамках стратегії адресної та концентрованої допомоги українському місту Конотоп ми раді, що можемо зробити свій внесок у відновлення трамвайного руху там, де це необхідно", - зазначив голова правління та генеральний директор DPO Даніель Моріс.

Своєю чергою мер Конотопа Артем Семеніхін додав, що ці вагони будуть використані для оновлення та посилення роботи трамваїв у місті.

Трамвайний вагон з Острави. Фото: DPO

"Ми хочемо використовувати їх для інтенсифікації перевезень магістральними маршрутами. Ми раді, що в цей непростий для нас час є люди з великим серцем, які хочуть допомогти. Цю допомогу найбільше оцінять мешканці нашого міста. Від їхнього імені ми дякуємо вам", - наголосив міський голова Конотопу.

У DPO розповіли, що трамвайні вагони транспортуватимуться до України на вантажівках.

Також у компанії зазначили, що останні трамваї мають залишити Остраву до кінця січня 2024 року. Незабаром після цього, залежно від поточної ситуації на кордоні, усі вони прибудуть до України. Вони будуть введені в експлуатацію лише після необхідних технічних змін, таких як адаптація візка до іншої ширини колії.

Нагадаємо, у листопаді 2022 року Острава передала Конотопу сім автобусів Solaris, а у червні 2023 – ще 3 одиниці.

"Переважно завдяки Остраві в українському Конотопі зараз працює міський транспорт. Наразі ми передали їм 10 автобусів, 25 трамваїв та іншу гуманітарну допомогу, ставши їхнім найбільшим донором. На знак подяки одну з вулиць там назвали іменем Острави. Символічний знак сьогодні вручив міській раді Конотопський міський голова Артем Семеніхін", - повідомляє влада Острави.

Додамо, що у лютому 2023 року стало відомо про рішення Варшави передати Конотопу 23 трамвайні вагони моделі Konstal 105Na, а вже 24 лютого вони прибули до міста. Фактично навіть ця поставка дала б змогу Конотопу повністю оновити трамвайний парк, оскільки на той момент місто мало в експлуатації лише дев'ять вагонів КТМ-5М3, п'ять Tatra T3A (раніше експлуатувалися в Ризі) та один K1 (перероблений українським підприємством "Татра-Юг" Tatra T6B5, раніше експлуатувався в Києві).

Загалом Конотоп є одним з двох найменших міст України, де наразі є трамвайний рух (іншим залишається Дружківка, розташована неподалік лінії фронту в Донецькій області). Всього в місті діють три маршрути.