Во Львове выпустили на линию последний из 10 трамваев, приобретенных за кредит от ЕИБ

Теперь городской маршрут Львова, соединяющий большой жилой район Сихов с центром города, обслуживают 10 пятисекционных низкопольных трамваев. Их закупка – часть проекта "Городской общественный транспорт Украины", который является рамочным кредитом ЕИБ на сумму 200 млн евро.

Об этом сообщило Министерство восстановления Украины.

В министерстве отмечают, что инвестиция обеспечивает городские советы и муниципальные транспортные компании ресурсами для оснащения украинских городов современным городским общественным транспортом, таким как троллейбусы, трамваи и автобусы.

Широкая дверь и сиденья новых трамваев приспособлены для маломобильных групп населения. Расширение трамвайного парка Львова также необходимо, поскольку из-за войны в городе проживает более 100 000 внутренне перемещенных лиц.

Фото: Министерство восстановления Украины

"Качественный общественный транспорт - один из ключевых запросов на изменения среди жителей украинских городов. Мы благодарны, что, несмотря на войну, наши европейские партнеры продолжают поддерживать развитие городского общественного транспорта, приближая его к европейским стандартам", - заявил министр развития общин, территорий и инфраструктуры Александр Кубраков.

Он отметил, что Львов и другие города, участвующие в проекте ЕИБ "Городской общественный транспорт Украины", демонстрируют изрядную устойчивость в выполнении поставленных задач — будь то обновление транспорта или восстановление поврежденных объектов — и улучшают жизнь граждан вопреки всем вызовам.

О запуске на маршруте трамвая "Электрон" сообщил и мэр Львова Андрей Садовый.

"Подводим итоги сотрудничества с European Investment Bank. Запустили на маршрут десятый низкопольный трамвай "Электрон". Все трамваи были приобретены при поддержке европейского банка", - написал он на своей странице в Facebook.

Он напомнил, что в 2020 году Львов получил 17,4 млн евро на закупку десяти пятисекционных трамваев.

"Сегодня все 10 трамваев львовского производства уже ездят по городу", – заявил городской голова.

В Минвосстановления напомнили, что в рамках проекта "Городской общественный транспорт Украины" парки общественного транспорта также обновляются в Киеве, Харькове, Тернополе, Луцке, Сумах, Запорожье, Одессе, Николаеве и Ивано-Франковске. Министерство развития общин, территорий и инфраструктуры способствует городам-участникам проекта в подготовке, внедрении и принятии европейских стандартов устойчивой городской мобильности.

Трамвай "Электрон": технические характеристики

"Электрон" – отечественный концерн, производящий трамвай T5L641. Он имеет пятисекционный однопространственный вагон с системой кондиционирования салона и кабины водителя, пониженным уровнем вибрации и шума.

Его технический уровень отвечает современным европейским требованиям к городскому электротранспорту. Широкая дверь и низкий уровень пола вагона позволяют ускорить скорость посадки-высадки пассажиров. Последнее удобно для пассажиров с детьми и маломобильными людьми.

Количество мест для сидения – 56, общая пассажировместимость трамвая – 250 человек.

Кроме того, пол вагона в зоне двери салона оборудован системой подогрева, исключающей обмерзание и намерзание снега в зимний период. Специальное покрытие окон сохраняет тепло в холодное время года и отражает ультрафиолетовые лучи солнца в жару.

Трамвай оборудован внешними и внутренними видеокамерами панорамного осмотра: пассажирского салона, площадок вблизи пассажирских дверей и зон позади вагона, обеспечивающих более широкую зону обзорности и контроль водителя за дорожной ситуацией, посадкой-высадкой пассажиров.

Напомним, Берн передаст для эксплуатации во Львове 11 трехсекционных низкопольных трамваев Vevey Be 4/8. Транспортные средства находятся в хорошем состоянии и могут эксплуатироваться еще 10-12 лет. Ожидается, что первые трамваи будут поставлены в конце лета 2024 года.

Ранее сообщалось, что чешская Острава начала отправлять трамвайные вагоны Tatra T6A5 в Конотоп.

А в марте стало известно, что Харьковский метрополитен приобретет 17 новых пятивагонных поездов на средства Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР).