Одесса призывает центральные власти разрешить использование автобусов, полученных в качестве гумпомощи: почему это сейчас незаконно

Мэр Одессы Геннадий Труханов призвал власти внести изменения в законодательство, чтобы по городу могли курсировать автобусы, полученные в качестве гуманитарной помощи. Из-за способа растаможивания их нельзя использовать для платных перевозок.

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Об этом сообщает пресс-служба мэрии.

Мэр Одессы публично обратился в Верховную Раду Украины, Кабинет министров, Ассоциацию городов Украины, Конгресс местных и региональных властей при Президенте Украины с призывом внести изменения в законодательные акты, регулирующие ввоз гуманитарной помощи в Украину и ее использование на период действия военного положения.

По словам Труханова, украинские города с первых дней войны получают из-за границы гуманитарную помощь в виде комфортных вместительных автобусов, приспособленных для перевозки маломобильных групп населения. Но из-за норм действующего законодательства в большинстве своем они простаивают на коммунальных предприятиях, ведь не могут использоваться на городских маршрутах для перевозки людей.

Он напомнил, что другого способа, кроме как "гуманитарная помощь", растаможки автобусов ниже экологического стандарта "Евро-5" с 2016 года в Украине не существует. При этом переданные автобусы имеют стандарт "Евро-4".

"Автобусы были переданы международными партнерами для использования на маршрутах и должны работать на людей. И особенно сегодня, во время обесточивания врагом городов, когда электротранспорт не может быть выведен на маршруты. Сейчас в Одессе из 650 маршрутных автобусов только 8 имеют экологический параметр "Евро- 5". Другие - это наши привычные маршрутки. Имеющие стандарт "Евро-3" и ниже. Ведь в то же время закон не запрещает использование этих автобусов на маршрутах!" – заметил Труханов.

Для сравнения специалисты замерили уровень вредных выбросов от автобуса Mercedes стандарта Евро-4, переданного Регенсбургом, и обычной одесской маршрутки. Результаты оказались неутешительными, как показало видео.

"Я прошу решить этот вопрос как можно скорее, чтобы мы могли обеспечить города автотранспортом и качественной услугой. Наше законодательство действительно нуждается в этих изменениях во время военного положения. Потому что в изменениях нуждаются наши люди. Надеюсь на то, что меня, и нас всех, будет услышано!" " - обратился мэр Одессы к народным депутатам и должностным лицам.

Почему возникают конфликты с автобусами, поступающими как гуманитарная помощь

Во многих городах Украины назревает конфликтная ситуация с пассажирскими автобусами, поступающими от благотворительных организаций, волонтерских движений и правительств ряда стран как гуманитарная помощь, сообщает 24 канал.

Дело в том, что ввезенные в качестве гуманитарной помощи на льготных условиях растаможки автобусы, трамваи и троллейбусы не могут оказывать платные услуги, поскольку это нарушает ст. 12 Закона Украины "О гуманитарной помощи".

Там указано, что нарушениями законодательства о гуманитарной помощи, что влечет уголовную или административную ответственность по закону, являются:

использование гуманитарной помощи не по целевому назначению;

использование гуманитарной помощи в целях получения прибыли.

То есть, платные услуги по упомянутой статье трактуются как получение прибыли и в соответствии с упомянутой статьей относительно именно гуманитарного общественного транспорта являются незаконными. Это подпадает под уголовную или административную ответственность.

Какой выход из ситуации

Выход из ситуации был найден в Харькове, власти которого сделали бесплатный проезд в коммунальном транспорте. Таким образом, использование транспорта из гуманитарных траншей в городе законно.

А в Виннице городские власти выкупили поступившие от мэрии немецкого города Мюнстер автобусы VDL Сitea lle 120 за символическую плату в 1 евро. Благодаря этому город может законно использовать хоть и не новые, но добротные пассажирские машины экологичного формата "Евро-5". Автобусы уже растаможены, они не являются гуманитарной помощью, а официально куплены за деньги общины.

Таким образом, поскольку гуманитарная помощь с подобными транспортными средствами будет поступать и дальше, общинам и областным администрациям следует позаботиться об узаконивании такого транспорта.

Что касается уже полученных автобусов, то эксперты советуют обратиться за подсказкой к уже упомянутому Закону Украины "О гуманитарной помощи". Из него следует, что неправильно использованная гуманитарная помощь изымается или конфискуется в установленном законом порядке.

Поэтому следует согласиться на конфискат и пройти судебную процедуру. Судебный орган своим решением признает незаконные действия, конфисковывает транспорт в доход государства. Этим же решением конфискованный транспорт передается государству, то есть в бюджет того или иного органа. Машины следует узаконить, поскольку украинским городам такие автобусы крайне необходимы для замены поврежденного или физически изношенного пассажирского транспорта.

Еще одним решением является согласование с донором, то есть дарителем, как этого требует закон, передачи автобусов учебным заведениям и дооборудованию таких пассажирских машин под стандарты школьного автобуса. В таком случае образовательные учреждения всех уровней на законных основаниях будут использовать такой транспорт. Однако это тоже не выход – города останутся без автобусов.

Напомним, в январе 2024 года Кабинет министров Украины вернул требования к качеству горючего, согласно которым оно должно соответствовать экологическому стандарту "Евро-5". В 2022 году в связи с полномасштабным вторжением РФ правительство временно разрешило использование топливных стандартов "Евро-4" и "Евро-3" для стабилизации ситуации на рынке топлива.