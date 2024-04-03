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Одесса призывает центральные власти разрешить использование автобусов, полученных в качестве гумпомощи: почему это сейчас незаконно
Мэр Одессы Геннадий Труханов призвал власти внести изменения в законодательство, чтобы по городу могли курсировать автобусы, полученные в качестве гуманитарной помощи. Из-за способа растаможивания их нельзя использовать для платных перевозок.
Об этом сообщает пресс-служба мэрии.
Мэр Одессы публично обратился в Верховную Раду Украины, Кабинет министров, Ассоциацию городов Украины, Конгресс местных и региональных властей при Президенте Украины с призывом внести изменения в законодательные акты, регулирующие ввоз гуманитарной помощи в Украину и ее использование на период действия военного положения.
По словам Труханова, украинские города с первых дней войны получают из-за границы гуманитарную помощь в виде комфортных вместительных автобусов, приспособленных для перевозки маломобильных групп населения. Но из-за норм действующего законодательства в большинстве своем они простаивают на коммунальных предприятиях, ведь не могут использоваться на городских маршрутах для перевозки людей.Подписывайтесь на Youtube-канал delo.ua
Он напомнил, что другого способа, кроме как "гуманитарная помощь", растаможки автобусов ниже экологического стандарта "Евро-5" с 2016 года в Украине не существует. При этом переданные автобусы имеют стандарт "Евро-4".
"Автобусы были переданы международными партнерами для использования на маршрутах и должны работать на людей. И особенно сегодня, во время обесточивания врагом городов, когда электротранспорт не может быть выведен на маршруты. Сейчас в Одессе из 650 маршрутных автобусов только 8 имеют экологический параметр "Евро- 5". Другие - это наши привычные маршрутки. Имеющие стандарт "Евро-3" и ниже. Ведь в то же время закон не запрещает использование этих автобусов на маршрутах!" – заметил Труханов.
Для сравнения специалисты замерили уровень вредных выбросов от автобуса Mercedes стандарта Евро-4, переданного Регенсбургом, и обычной одесской маршрутки. Результаты оказались неутешительными, как показало видео.
"Я прошу решить этот вопрос как можно скорее, чтобы мы могли обеспечить города автотранспортом и качественной услугой. Наше законодательство действительно нуждается в этих изменениях во время военного положения. Потому что в изменениях нуждаются наши люди. Надеюсь на то, что меня, и нас всех, будет услышано!" " - обратился мэр Одессы к народным депутатам и должностным лицам.
Почему возникают конфликты с автобусами, поступающими как гуманитарная помощь
Во многих городах Украины назревает конфликтная ситуация с пассажирскими автобусами, поступающими от благотворительных организаций, волонтерских движений и правительств ряда стран как гуманитарная помощь, сообщает 24 канал.
Дело в том, что ввезенные в качестве гуманитарной помощи на льготных условиях растаможки автобусы, трамваи и троллейбусы не могут оказывать платные услуги, поскольку это нарушает ст. 12 Закона Украины "О гуманитарной помощи".
Там указано, что нарушениями законодательства о гуманитарной помощи, что влечет уголовную или административную ответственность по закону, являются:
- использование гуманитарной помощи не по целевому назначению;
- использование гуманитарной помощи в целях получения прибыли.
То есть, платные услуги по упомянутой статье трактуются как получение прибыли и в соответствии с упомянутой статьей относительно именно гуманитарного общественного транспорта являются незаконными. Это подпадает под уголовную или административную ответственность.
Какой выход из ситуации
Выход из ситуации был найден в Харькове, власти которого сделали бесплатный проезд в коммунальном транспорте. Таким образом, использование транспорта из гуманитарных траншей в городе законно.
А в Виннице городские власти выкупили поступившие от мэрии немецкого города Мюнстер автобусы VDL Сitea lle 120 за символическую плату в 1 евро. Благодаря этому город может законно использовать хоть и не новые, но добротные пассажирские машины экологичного формата "Евро-5". Автобусы уже растаможены, они не являются гуманитарной помощью, а официально куплены за деньги общины.
Таким образом, поскольку гуманитарная помощь с подобными транспортными средствами будет поступать и дальше, общинам и областным администрациям следует позаботиться об узаконивании такого транспорта.
Что касается уже полученных автобусов, то эксперты советуют обратиться за подсказкой к уже упомянутому Закону Украины "О гуманитарной помощи". Из него следует, что неправильно использованная гуманитарная помощь изымается или конфискуется в установленном законом порядке.
Поэтому следует согласиться на конфискат и пройти судебную процедуру. Судебный орган своим решением признает незаконные действия, конфисковывает транспорт в доход государства. Этим же решением конфискованный транспорт передается государству, то есть в бюджет того или иного органа. Машины следует узаконить, поскольку украинским городам такие автобусы крайне необходимы для замены поврежденного или физически изношенного пассажирского транспорта.
Еще одним решением является согласование с донором, то есть дарителем, как этого требует закон, передачи автобусов учебным заведениям и дооборудованию таких пассажирских машин под стандарты школьного автобуса. В таком случае образовательные учреждения всех уровней на законных основаниях будут использовать такой транспорт. Однако это тоже не выход – города останутся без автобусов.
Напомним, в январе 2024 года Кабинет министров Украины вернул требования к качеству горючего, согласно которым оно должно соответствовать экологическому стандарту "Евро-5". В 2022 году в связи с полномасштабным вторжением РФ правительство временно разрешило использование топливных стандартов "Евро-4" и "Евро-3" для стабилизации ситуации на рынке топлива.