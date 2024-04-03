Одеса закликає центральну владу дозволити використання автобусів, отриманих як гумдопомога: чому це зараз незаконно

Мер Одеси Геннадій Труханов закликав владу внести зміни до законодавства, щоб по місту могли курсувати автобуси, отримані як гуманітарна допомога. Через спосіб розмитнення їх не можна використовувати для платних перевезень.

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Про це інформує пресслужба мерії.

Мер Одеси публічно звернувся до Верховної Ради України, Кабінету міністрів, Асоціації міст України, Конгресу місцевих та регіональних влад при Президентові України із закликом внести зміни в законодавчі акти, які регулюють ввезення гуманітарної допомоги в Україну та її використання на період дії воєнного стану.

За словами Труханова, українські міста з перших днів війни отримують з-за кордону гуманітарну допомогу у вигляді комфортних містких автобусів, пристосованих для перевезення маломобільних груп населення. Але через норми чинного законодавства здебільшого вони простоюють на комунальних підприємствах, адже не можуть використовуватися на міських маршрутах для перевезення людей.

Він нагадав, що іншого способу, крім як "гуманітарна допомога", розмитнення автобусів нижче за екологічний стандарт "Євро-5" з 2016 року в Україні не існує. При цьому, передані автобуси мають стандарт "Євро-4".

"Автобуси були передані міжнародними партнерами для використання на маршрутах і мають працювати на людей. І особливо сьогодні, під час знеструмлення ворогом міст, коли електротранспорт не може бути виведений на маршрути. Наразі в Одесі з 650 маршрутних автобусів лише 8 мають екологічний параметр "Євро-5". Інші - це наші звичні маршрутки. Які мають стандарт "Євро-3" та нижче. Адже в той самий час закон не забороняє використання цих автобусів на маршрутах!" - зауважив Труханов.

Для порівняння фахівці замірили рівень шкідливих викидів від автобуса Mercedes стандарту "Євро-4", переданого Регенсбургом, та звичайної одеської маршрутки. Результати виявилися невтішними, як показало відео.

"Я прошу вирішити це питання якомога скоріше, аби ми могли забезпечити міста автотранспортом та якісною послугою. Наше законодавство дійсно потребує цих змін під час воєнного стану. Бо змін потребують наші люди. Сподіваюсь на те, що мене, і нас усіх, буде почуто!" - звернувся мер Одеси до народних депутатів та посадовців.

Чому виникають конфлікти з автобусами, що надходять як гуманітарна допомога

У багатьох містах України нині назріває конфліктна ситуація з пасажирськими автобусами, що надходять від благодійних організацій, волонтерських рухів та урядів ряду країн як гуманітарна допомога, повідомляє 24 канал.

Справа в тому, що ввезені як гуманітарна допомога на пільгових умовах розмитнення автобуси, трамваї і тролейбуси не можуть надавати платні послуги, оскільки це порушує ст. 12 Закону України "Про гуманітарну допомогу".

Там зазначено, що порушеннями законодавства про гуманітарну допомогу, що тягне за собою кримінальну або адміністративну відповідальність згідно з законом, є:

використання гуманітарної допомоги не за цільовим призначенням;

використання гуманітарної допомоги з метою отримання прибутку.

Тобто, платні послуги за згаданою статтею трактуються як отримання прибутку і відповідно до згаданої статті стосовно саме гуманітарного громадського транспорту є незаконними. І це підпадає під кримінальну чи адміністративну відповідальність.

Який вихід із ситуації

Вихід із ситуації знайшли у Харкові, зробивши безкоштовний проїзд у комунальному транспорті. Таким чином, використання транспорту з гуманітарних траншів у місті є законним.

А у Вінниці міська влада викупила автобуси VDL Сitea lle 120, які надійшли від мерії німецького міста Мюнстер, за символічну плату в 1 євро. Завдяки цьому місто може законно використовувати хоча й не нові, але добротні пасажирські машини екологічного формату "Євро-5. Автобуси вже розмитнені, вони не є гуманітарною допомогою, а офіційно куплені за гроші громади.

Таким чином, оскільки гуманітарна допомога з подібними транспортними засобами буде надходити і далі, громадам і обласним адміністраціям варто подбати за узаконення такого транспорту.

Щодо вже отриманих автобусів, то тут експерти радять звернутися за підказкою до вже згаданого Закону України "Про гуманітарну допомогу". З нього випливає, що неправильно використана гуманітарна допомога вилучається або конфіскується у встановленому законом порядку.

Отож варто погодитися на конфіскат і пройти судову процедуру. Судовий орган своїм рішенням визнає незаконні дії, конфісковує транспорт в дохід держави. Цим же рішенням конфіскований транспорт передається державі, тобто в бюджет того чи іншого органу. Машини потрібно узаконити, оскільки українським містам такі автобуси вкрай необхідні для заміни пошкодженого чи фізично зношеного пасажирського транспорту.

Ще одним рішенням є погодження з донором, тобто дарувальником, як цього вимагає закон, передачі автобусів закладам освіти й дообладнання таких пасажирських машин під стандарти шкільного автобуса. В такому разі освітні заклади всіх рівнів на законних підставах будуть користуватися таким транспортом. Однак це також не вихід – міста залишаться без автобусів.

Нагадаємо, у січні 2024 року Кабінет міністрів України відновив вимоги до якості пального, згідно з якими воно має відповідати екологічному стандарту "Євро-5". У 2022 році у зв'язку з повномасштабним вторгненням РФ, уряд тимчасово дозволив використання паливних стандартів "Євро-4" та "Євро-3" для стабілізації ситуації на ринку палива.