Мілан передав Дніпру майже 40 автобусів

Муніципалітет італійського міста Мілан подарував Дніпру 37 пасажирських автобусів і перша партія вже їде в Україну.

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Про це повідомив міський голова Дніпра Борис Філатов.

За його словами, автобуси розприділять по тим громадам, які потребують цього найбільше.

"Коли росіяни вгатили ракетою по АТП у Дніпрі, сподіваючись паралізувати громадський транспорт великого прифронтового міста. Тоді ми уникли колапсу – завдяки підтримці друзів", - написав Філатов.

Зазначається, що про передачу громадського транспорту Дніпру очільники міст Джузеппе Сала та Борис Філатов домовлялися ще восени минулого року.

Автобуси пройшли перевірку та знаходяться в ідеальному робочому стані.

Нагадаємо, 29 вересня 2022 року пізно ввечері росіяни вдарили двома ракетами по Дніпру, які поцілили в АТП. Наступного дня Філатов написав, що внаслідок атаки згоріли 100 автобусів.

Не лише Італія: які країни передали Україні громадський транспорт

Додамо, що не лише Італія передає Україні громадський транспорт. Чеське місто Острава також почало відправку першої партії трамвайних вагонів до Конотопа Сумської області. Йдеться про вагони Tatra T6A5, передачу яких було анонсовано ще у червні 2023 року. У лютому 2023 року стало відомо про рішення Варшави передати Конотопу 23 трамвайні вагони моделі Konstal 105Na, а вже 24 лютого вони прибули до міста.

Ще раніше метрополітен Варшави вирішив передати метрополітену Києва 60 вагонів серії 81-717, вироблених заводом "Метровагонмаш" (Митищі, Московська область Росії). Перший зчеп із шести вагонів прибув до столиці наприкінці квітня, другий - у червні. Вже 26 жовтня "Київський метрополітен" отримав останній поїзд із Варшавського метрополітену.

Швейцарське місто Берн також передасть для експлуатації у Львові 11 трисекційних низькопідлогових трамваїв Vevey Be 4/8. Транспортні засоби, що почали працювати в Берні в 1990 році, знаходяться в хорошому стані та можуть експлуатуватися в Україні ще 10-12 років. Очікується, що перші трамваї поставлять наприкінці літа 2024 року.

Наприкінці ж 2023 року SECO та "Транспортна компанія Цюриха" (VBZ) вирішили передати до Вінниці додаткову партію Tram2000, кількість яких, як очікується, складе 31, тобто загалом буде передано 67 таких транспортних засобів. Зазначається, що ці вагони теж знаходяться в робочому стані і можуть експлуатуватися в Україні від 12 до 15 років.