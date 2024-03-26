Милан передал Днепру почти 40 автобусов

Муниципалитет итальянского города Милан подарил Днепру 37 пассажирских автобусов, и первая партия уже едет в Украину.

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Об этом сообщил городской голова Днепра Борис Филатов.

По его словам, автобусы распределят по тем общинам, которые нуждаются в этом больше.

"Когда россияне устроили ракетой по АТП в Днепре, надеясь парализовать общественный транспорт большого прифронтового города. Тогда мы избежали коллапса благодаря поддержке друзей", - написал Филатов.

Отмечается, что о передаче общественного транспорта по Днепру главы городов Джузеппе Сала и Борис Филатов договаривались еще осенью прошлого года.

Автобусы прошли проверку и находятся в идеальном рабочем состоянии.

Напомним, 29 сентября 2022 года поздно вечером россияне ударили двумя ракетами по Днепру и попали в АТП. На следующий день Филатов написал, что в результате атаки сгорели 100 автобусов.

Не только Италия: какие страны передали Украине общественный транспорт

Не только Италия передает Украине общественный транспорт. Чешский город Острава также начал отправку первой партии трамвайных вагонов в Конотоп Сумской области. Речь идет о вагонах Tatra T6A5, передачу которых было анонсировано еще в июне 2023 года. В феврале 2023 года стало известно о решении Варшавы передать Конотопу 23 трамвайных вагона модели Konstal 105Na, а уже 24 февраля они прибыли в город.

Еще раньше метрополитен Варшавы решил передать метрополитену Киева 60 вагонов серии 81-717, производимых заводом "Метровагонмаш" (Мытищи, Московская область России). Первый сцеп из шести вагонов прибыл в столицу в конце апреля, второй - в июне. Уже 26 октября "Киевский метрополитен" получил последний поезд из Варшавского метрополитена.

Швейцарский город Берн также передаст для эксплуатации во Львове 11 трехсекционных низкопольных трамваев Vevey Be 4/8. Транспортные средства, начавшие работать в Берне в 1990 году, находятся в хорошем состоянии и могут эксплуатироваться в Украине еще 10-12 лет. Ожидается, что первые трамваи будут поставлены в конце лета 2024 года.

В конце же 2023 года SECO и "Транспортная компания Цюриха" (VBZ) решили передать в Винницу дополнительную партию Tram2000, количество которых, как ожидается, составит 31, то есть в общей сложности будет передано 67 таких транспортных средств. Эти вагоны тоже находятся в рабочем состоянии и могут эксплуатироваться в Украине от 12 до 15 лет.