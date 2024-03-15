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Экономика
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Италия поможет продвигать бренд Made in Ukraine на мировые рынки

Италия поможет продвигать бренд Made in Ukraine на мировые рынки
Министр экономики Украины Юлия Свириденко и министр предприятий и производства Италии Адольфо Урсо. Фото: Минэкономики

Италия поможет украинским производителям выйти на мировые рынки, а также продвигать бренд "Сделано в Украине" на торговых площадках.

Об этом сообщили в Министерстве экономики Украины.

К соответствующему согласию во время встречи в рамках Саммита министров стран G7 относительно промышленности, технологий и инноваций пришли первый вице-премьер-министр Украины - министр экономики Украины Юлия Свириденко и министр предприятий и производства Италии Адольфо Урсо.  

"Итальянское правительство имеет успешный опыт реализации программ поддержки местных производителей. Благодаря такой поддержке бренд Made in Italy стал известен во всем мире. Договорились о том, что Италия предоставит экспертов, которые помогут Украине продвигать бренд Made in Ukraine по примеру того, как это происходило в Италии два десятка лет назад", - рассказала Свириденко.

Кроме того, итальянские партнеры предложили помочь продвижению украинских производителей на таких торговых площадках, как Amazon и другие.

"Искренне благодарны Адольфо Урсо за его поддержку и готовность помочь нам в реализации политики Made in Ukraine, продвижении отечественных продуктов на внешние рынки и расширении наших экспортных возможностей", - поблагодарила глава Минэкономики.

Также стороны обсудили перспективы привлечения итальянского частного сектора в   восстановление украинской экономики, общие проекты в сфере логистики, производства и другие.

Министр экономики отметила, что для Украины крайне важно привлекать иностранных инвесторов на украинский рынок - как возвращать тех, кто покинул украинский рынок с начала полномасштабного вторжения, так и тех, кто не работал в Украине, но рассматривает эту возможность. В первую очередь – инвестиции в реальный сектор и локализацию производств.

Государство регистрирует собственный бренд "Сделано в Украине"

Правительство утвердило изображение торговой марки для товаров, произведенных в Украине – "Сделано в Украине" . Им бесплатно сможет пользоваться бизнес, общественные организации и госучреждения, пишет ЭП.

Государственный бренд поможет выделить товары, производимые украинским производителем, среди подобных товаров в обращении, популяризировать товары украинского производства и стимулировать внутренний спрос на них.

Использование логотипа и брендбука будет бесплатным для государственных органов, органов местного самоуправления, бизнеса, других учреждений и организаций, независимо от формы собственности.

Автор:
Ольга Колесниченко