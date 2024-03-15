Італія допоможе просувати бренд Made in Ukraine на світові ринки

Італія допоможе українським виробникам вийти на світові ринки, а також просувати бренд "Зроблено в Україні" на торгових майданчиках.

Про це повідомили у Міністерстві економіки України.

Зазначається, що відповідної згоди під час зустрічі в рамках Саміту міністрів країн G7 щодо промисловості, технологій та інновацій досягли перший віцепрем’єр-міністр України - міністр економіки України Юлія Свириденко та міністр підприємств та виробництва Італії Адольфо Урсо.

"Італійський уряд має успішний досвід реалізації програм підтримки місцевих виробників. Завдяки такій підтримці бренд Made in Italy став відомим у всьому світі. Домовились про те, що Італія надасть експертів, які допоможуть Україні просувати бренд Made in Ukraine за прикладом того, як це відбувалося в Італії два десятки років тому", - розповіла Свириденко.

Крім того, італійські партнери запропонували допомогти із просуванням українських виробників на таких торгових майданчиках, як Amazon та інші.

"Щиро вдячні Адольфо Урсо за його підтримку і готовність допомогти нам у реалізації політики Made in Ukraine, просуванні вітчизняних продуктів на зовнішні ринки та розширенні наших експортних можливостей", - подякувала очільниця Мінекономіки.

Також сторони обговорили перспективи залучення італійського приватного сектора до відновлення української економіки, спільні проєкти у сфері логістики, виробництва та інші.

Міністр економіки зазначила, що для України вкрай важливо залучати іноземних інвесторів на український ринок - як повертати тих, які залишили український ринок з початку повномасштабного вторгнення, так і тих, хто не працював в Україні, але розглядає цю можливість. В першу чергу - інвестиції у реальний сектор та локалізацію виробництв.

Держава реєструє власний бренд "Зроблено в Україні"

Уряд затвердив зображення торговельної марки для товарів, вироблених в Україні – "Зроблено в Україні". Ним безкоштовно зможе користуватися бізнес, громадські організації та держустанови, пише ЕП.

Державний бренд допоможе виділити товари, вироблені українським виробником, серед подібних товарів в обігу, популяризувати товари українського виробництва та стимулювати внутрішній попит на них.

Використання логотипу та брендбуку буде безкоштовним для державних органів, органів місцевого самоврядування, бізнесу, інших установ та організацій незалежно від форми власності.