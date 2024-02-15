Світовий банк виділить $500 млн на підтримку українського бізнесу у 2024 році

Світовий банк спільно з Міністерством економіки України працюють над залученням $500 млн на фінансування проєктів підтримки українського бізнесу у 2024 році.

Про це йшлось під час зустрічі команди Мінекономіки із місією Світового банку на чолі з регіональним директором у справах України та Молдови Арупом Банерджі, повідомила пресслужба Мінекономіки.

"Хочу подякувати Світовому банку за підтримку України під час війни. На цей рік вони планують погодити фінансування програм підтримки українського бізнесу на $500 млн. І це дуже актуально для нас, адже зараз Уряд працює над об’єднанням всіх відповідних програм під єдиним брендом Made In Ukraine для збільшення їхньої ефективності", - зазначила міністр економіки Юлія Свириденко.

Вона додала, що наразі необхідно синхронізувати всі напрямки стимулювання бізнесу та більше сфокусуватись над підтримкою пріоритетних галузей, які створюють додатковий ВВП, а також на підтримці переробної промисловості та бізнесу, який працює на експорт.

Крім того, згідно з повідомленням Мінекономіки, під час зустрічі сторони обговорили:

шляхи збільшення експортного потенціалу України;

можливості залучення фінансування Світового банку до реалізації програми пільгового кредитування "єОселя";

розширення можливостей Експортно-кредитного агентства щодо страхування воєнних ризиків, в тому числі й для підприємств малого та середнього бізнесу.

Окремо зупинились на модернізації програми пільгового кредитування "5-7-9%" та можливостях стимулювання українських банків до більш активного кредитування бізнесу.

За словами Свириденко, колеги зі Світового банку дали низку практичних порад щодо збільшення можливостей української економіки, як зараз під час війни, так і для планування більш інтенсивного відновлення в післявоєнний період, а також щодо переходу до постіндустріальної моделі розвитку.

"Ми домовились про залучення експертизи Світового банку для модернізації нашої стратегії відновлення української економіки в майбутньому", - резюмувала Юлія Свириденко.

Раніше повідомлялося, що Європейська комісія та Міжнародна фінансова корпорація Групи Світового банку (IFC) підписали гарантійну угоду про підтримку інвестицій, які допоможуть забезпечити інклюзивну та стійку реконструкцію в Україні. Згідно з цією угодою Європейський Союз надасть IFC фінансові гарантії на суму до €90 млн для підтримки інвестицій в Україну в рамках Програми кращого майбутнього IFC (BFP).

Додамо, що Світовий банк назвав галузі української промисловості, які найбільше постраждали від війни. Так, найбільших збитків і втрат зазнала металургія.

Також нагадаємо, що Світовий банк пообіцяв допомогти з грантовими програмами підтримки українського бізнесу.