Світовий банк назвав галузі української промисловості, які найбільше постраждали від війни

20% українських підприємств з початку повномасштабного вторгнення були зруйновані чи отримали значні пошкодження, а 70% зазнали втрат у доходах. Приблизно 35% іноземних компаній (з низ - 15% східних компаній) були змушені переїхати через вторгнення. Найбільших збитків і втрат зазнала металургійна промисловість.

Про це йдеться у звіті Світового банку.

Зазначається, що компанії в середньому зазнали скорочення робочої сили на 25 % через вторгнення, причому найбільше це стосується таких спеціальностей, як будівельники та працівники комунальної сфери, особливо у на сході України. На регіональному рівні, найбільше втрати відчули східні області, де доходи зменшилися втричі. У південних областях цей показник склав 60%, а в західних - приблизно 40%.

У звіті повідомляється, що найбільших збитків і втрат зазнала металургія. Через зруйнування двох основних металургійних заводів у Маріуполі в березні 2022 року Україна втратила близько 40 відсотків своїх сталеливарних потужностей. Як наслідок, у 2022 році виробництво металу скоротилося приблизно на 60 відсотків.

Лише третина промислових підприємств змогли підтримувати високий рівень використання потужностей у прифронтових регіонах. Незважаючи на значні руйнування інфраструктури зберігання зерна, збої в транспорті та логістиці та, як наслідок, скорочення виробництва після вторгнення, сільське господарство продовжує робити один із найбільших вкладників у зайнятість, виробництво та експорт.

За даними Світового банку, український бізнес також стикається з рядом інших проблем, таких як проблеми з енергопостачанням, порушення логістики, падіння попиту, нестача робітників через мобілізацію та еміграцію за кордон, а також фінансові труднощі.

Світовий банк передбачає невелике відновлення української економіки після падіння на понад 30% у 2022 році, зростання ВВП у 5% за 2023 рік пов'язують зі значними витратами держбюджету.

Згідно з повідомленням, близько 60% компаній зафіксували зменшення зайнятості протягом останнього кварталу. Великі фірми спостерігали за найсуттєвішим скороченням як повної, так і неповної зайнятості, із спадом на 31%. Економетричний аналіз також вказує на високий рівень кореляції між скороченням кількості працівників і зниженням обсягів продажів.

Спад у харчовій промисловості

Що стосується харчової промисловості, то вона була основним джерелом промислового виробництва до війни і задовольняла 90 % внутрішнього попиту. Переробка рослинної олії, переважно орієнтована на експорт (85 % продукції експортується), зазнала значної шкоди: 20 % переробних підприємств пошкоджено або знаходяться на окупованих територіях.

Порушена логістика та дефіцит електроенергії призвів до нижчого використання виробничих потужностей, у результаті чого компанії почали експортувати меншу кількість готової продукції і переключилися на експорт чистої сировини (насіння), а не готової продукції.

"Вітчизняні компанії скоротили свої інвестиції, тоді як транснаціональні корпорації (МНК) реінвестували у свої українські дочірні компанії, щоб підтримувати діяльність. В середньому інвестиції скоротилися на 76 %, причому підприємства середнього розміру зазнали найбільшого падіння на 80 %. Серед секторів у будівництві та готельного бізнесу зафіксовано найрізкіше падіння інвестицій, зі скороченням на 85 відсотків та 86 відсотків відповідно.

Промислове виробництво повідомило про найменше скорочення на 56 відсотків. У регіональному розрізі північні компанії скоротили інвестиції на 81 відсоток, а східні – на 63 відсотки", - йдеться у повідомленні Світового банку.

Раніше повідомлялося, що Світовий банк спільно з Міністерством економіки України зосередяться на підтримці приватного сектору, запуску іпотечного кредитування, а також аналізі та фінансуванні конкретних інвестиційних проєктів.

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