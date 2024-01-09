Цьогоріч Світовий банк прогнозує сповільнення зростання ВВП України до 3,2%

В оновленому огляді глобальних економічних перспектив, Світовий банк покращив прогноз зростання валового внутрішнього продукту України на 2023 рік до 4,8%, порівняно з попередньою оцінкою 2% за півроку раніше, але передбачив сповільнення його відновлення до 3,2% у 2024 році.

Про це пише "Інтерфакс-Україна".

У звіті банку зазначається, що перспективи України залишаються невизначеними. Прогнозується, що зростання складе 3,2% у 2024 році і 6,5% у 2025 році. Очікується, що активні воєнні дії триватимуть протягом 2024 року, при цьому базові та одноразові фактори, включаючи врожай сільськогосподарських культур, призведуть до ослаблення.

Певне полегшення невизначеності у 2025 році сприятиме відновленню експорту та поступовому збільшенню інвестицій у реконструкцію.

Спостерігаючи за регіоном Європи та Центральної Азії в цілому, банк передбачає, що зростання залишиться нижчим, ніж до пандемії, що відображає тривалі наслідки пандемії та вторгнення Росії до України. Прогнозовано, що зростання складе 2,4% у 2023 році порівняно з 2,7% у 2022 році, 1,2% у 2022 році та 7,1% у 2021 році.

Банк також вказав, що не дивлячись на позитивний розвиток у 2022 році, реальний ВВП залишається приблизно на 30% нижчим в порівнянні з періодом до повномасштабного вторгнення РФ. Зростання економіки сприяло поліпшенню доступу до електроенергії, підвищенню врожаю та додатковим державним витратам, однак це також призвело до збільшення бюджетного дефіциту та дефіциту поточного рахунку.

Загалом, банк визначає неоднозначні перспективи України, враховуючи вплив воєнних подій та економічні виклики, з якими країна стикається.

Прогнози Національного банку України

Нацбанк України у Інфляційному звіті передбачав, що у 2024 році реальний ВВП зросте на 3,6%. Цьому буде сприяти не лише адаптивність українського бізнесу, але й збереження бюджетної підтримки.

За оцінками НБУ, вагомий внесок у подальше економічне зростання матиме повноцінне відкриття чорноморських портів. Це стимулюватиме інтенсивнішу відбудову виробничих потужностей підприємств металургії та нарощування виробництва в сільському господарстві.

У 2025 році, за умови зменшення безпекових ризиків, яке є основним припущенням цього прогнозу НБУ, очікується зростання ВВП до 6%. Зростання ВВП також супроводжуватиметься поступовим поверненням мігрантів із-за кордону, налагодженням логістики та виробництва, відбудовою пошкодженої інфраструктури.