Держборг України цьогоріч може перевищити 5 трлн гривень і становитиме 90% ВВП - Гетманцев

За даними Міністерства фінансів, станом на 31 жовтня поточного року, державний та гарантований державою борг України склав 4 958,4 млрд гривень або 136,4 млрд доларів у валютному еквіваленті. Вже наступного місяця держборг ймовірно перевищить позначку 5 трлн гривень, збільшившись з початку війни на 2,3 трлн. грн, що приблизно становитиме 90% ВВП.

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Про це повідомив голова парламентського комітету з питань фінансів, податкової та митної політики України Данило Гетманцев, пише "Інтерфакс-Україна".

Оскільки боргове навантаження залишається значним, у жовтні відзначається подальше зростання державного боргу. За цей місяць внутрішній борг збільшився на 2,1%, або 32,2 млрд гривень, тоді як зовнішній борг виріс на 1,2%, або 39,6 млрд гривень. Приріст держборгу зумовили залучення чергового траншу макрофінансової допомоги від ЄС та через високі ставки залучення ОВДП (військових облігацій), які збільшують видатки на обслуговування держборгу.

"У широкому розумінні дефіцит покривається за рахунок ОВДП, грантів від США та пільгових кредитів/гарантій від ЄС, урядів дружніх країн, МФО. Попри їх пільговий характер (наприклад, відсутність відсотків за користування макрофінансовою допомогою ЄС) це все ж запозичення, які лягають тягарем на державний борг.

З 28 лютого 2022 року, державний борг зріс у гривневому еквіваленті на 81,6%, або 2 228,3 млрд гривень, у валютному еквіваленті - на 46,1%, або 43 млрд доларів.

За словами Гетманцева, основний приріст державного боргу з початку війни пов'язаний з зовнішніми запозиченнями. Зараз зовнішній держборг становить 68%, у порівнянні з 60,9% до початку повномасштабної війни.

Витрати на обслуговування державного боргу впливають на бюджет - в січні-жовтні склали 187,5 млрд гривень, що становить 8% всіх видатків загального фонду. Це підвищення порівняно з аналогічним періодом минулого року.

Зауважимо, що Міжнародний валютний фонд (МВФ) передбачає, що загальний державний борг України в поточному році зросте до 88,1% від валового внутрішнього продукту (ВВП) країни. Зокрема, МВФ прогнозує, що загальний державний борг України буде зростати й надалі, досягнувши 98,6% у наступному році, і досягнувши пікового рівня в 100,7% у 2025 році.

Нагадаємо, станом на 20 квітня державний та гарантований державою борг зріс на 13,4 мільярда доларів до 78,5% ВВП станом на кінець 2022 року. При цьому, у 2021 році він становив 48,9%.