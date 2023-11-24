Зростання ВВП України у жовтні становило 10,5%

Зростання валового внутрішнього продукту (ВВП) України у жовтні цього року склало 10,5% у порівнянні з аналогічним періодом минулого року, що свідчить про позитивну динаміку. У вересні цей показник склав 9,1%.

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Про це повідомило Міністерство економіки.

Згідно з повідомленням, за період січень-жовтень 2023 року зростання економіки оцінюється на рівні 5,5%, порівняно з відповідним періодом минулого року.

Серед факторів, що сприяли позитивному росту, Мінекономіки називає високу врожайність та сприятливі погодні умови, а також стабільну ситуацію в енергетиці та роботу тимчасового коридору у портах Великої Одеси.

Міністр економіки Юлія Свириденко уточнила, що в жовтні найбільш позитивний внесок у ВВП мала сфера послуг, зокрема, сфера державного управління та оборони, фінансування якої є пріоритетним під час війни. На другому місці за впливом зростання економіки опинилася виробнича сфера, яка хоч і зазнала суттєвих збитків і руйнувань.

Вона зазначила, що поступове оновлення темпів виробництва відбувається і промисловості.

За словами Свириденко, стримуючими факторами зростання економіки є значні руйнування інфраструктури та основних фондів, обмеження експортної логістики, повільне відновлення ринку праці, відсутність достатнього власного капіталу і доступних кредитних коштів.

Мінекономіки додає, що зростання ВВП за дев'ять місяців цього року склало 5,3%.

15 листопада Єврокомісія також значно покращила прогноз для економіки України. За її оцінками, зростання валового внутрішнього продукту України у 2023 році може сягнути 4,8%. Тут зазначили, що економіка України продемонструвала "видатну стійкість" попри величезні виклики, які були спричинені російською агресивною війною.

Додамо, що у Міжнародному валютному фонді вказували, що зростання ВВП України у 2023-му становитиме 3%.

При цьому, Національний банк України в інфляційному звіті за жовтень прогнозував +4,9% і вказував на те, що позитивна динаміка обумовлено адаптацією українського бізнесу та населення до війни, збільшенням врожаю, розширенням експортних шляхів, збільшеними обсягами бюджетної підтримки і впровадженню євроінтеграційних реформ.

Джерело фото: ua.depositphotos.com