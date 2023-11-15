Допоміг урожай і не лише. Єврокомісія значно покращила прогноз для економіки України

Зростання валового внутрішнього продукту України у 2023 році може сягнути 4,8%. Про це йдеться в осінньому економічному прогнозі для країн Європейського Союзу, а також для України та інших країн-кандидатів на входження до блоку, передає "Укрінформ".

У 2024-му зростання української економіки очікується на рівні 3,7%, а в 2025-му – ще на 6,1%.

Зазначається, що економіка України продемонструвала "видатну стійкість" попри величезні виклики, які були спричинені російською агресивною війною. Це відбулося завдяки виключному врожаю, урядовим стимулам, що були підкріплені підтримкою від міжнародних партнерів, а також дотриманню владою зобов’язань із забезпечення макроекономічної стабільності.

Протягом наступних двох років зростанню сприятиме система приватного споживання та державних інвестицій, зокрема, в процесі відбудови та відновлення країни.

Економіка України: попередні оцінки

За підсумками 2022 року ВВП України впав на 29,2%, повідомляли в Міністерстві економіки.

Навесні 2023-го Єврокомісія очікувала зростання економіки України цьогоріч на 0,6%.

Що стосується оцінок від інших установ, то міністерка економіки України Юлія Свириденко на початку вересня сказала, що її відомство прогнозує зростання ВВП на близько 4%. При цьому вона говорила, що в середньостроковій перспективі можна очікувати зростання економіки на рівні 3,5% у 2024 році та на 6,8% – у 2025-му.

У Міжнародному валютному фонді пізніше вказували, що зростання ВВП України у 2023-му становитиме 3%. А Національний банк України в інфляційному звіті за жовтень прогнозував +4,9%.

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