Помог урожай и не только. Еврокомиссия значительно улучшила прогноз для экономики Украины

Рост валового внутреннего продукта Украины в 2023 году может достигнуть 4,8%. Об этом говорится в осеннем экономическом прогнозе для стран Европейского Союза, а также Украины и других стран-кандидатов на вхождение в блок, передает "Укринформ".

В 2024-м рост украинской экономики ожидается на уровне 3,7%, а в 2025-м – еще на 6,1%.

Отмечается, что экономика Украины продемонстрировала "выдающуюся стойкость", несмотря на огромные вызовы, вызванные российской агрессивной войной. Это произошло благодаря исключительному урожаю, правительственным стимулам, подкрепленным поддержкой от международных партнеров, а также соблюдению властями обязательств по обеспечению макроэкономической стабильности.

В течение следующих двух лет росту способствует система частного потребления и государственных инвестиций, в частности, в процессе восстановления и восстановления страны.

Экономика Украины: предыдущие оценки

По итогам 2022 года ВВП Украины упал на 29,2% , сообщали в Министерстве экономики.

Весной 2023-го Еврокомиссия ожидала роста экономики Украины в этом году на 0,6%.

Что касается оценок от других учреждений, то министр экономики Украины Юлия Свириденко в начале сентября сказала, что ее ведомство прогнозирует рост ВВП на 4%. При этом она говорила, что в среднесрочной перспективе можно ожидать роста экономики на уровне 3,5% в 2024 году и на 6,8% – в 2025 году.

В Международном валютном фонде позже указывали, что рост ВВП Украины в 2023-м составит 3%. А Национальный банк Украины в инфляционном отчете за октябрь прогнозировал +4,9%.

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