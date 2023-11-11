МВФ улучшил прогноз роста ВВП Украины в следующем году

Международный валютный фонд улучшил прогноз роста украинской экономики на 2023 год с 1-3% до 4,5%, оценивая ее устойчивость и восстановление, которое произошло даже в условиях войны, однако в 2024 году темпы роста снизятся.

Об этом пишет "Интерфакс-Украина", ссылаясь на сообщения главы миссии МВФ в Украине Гевина Грея.

Грей сообщил, что, несмотря на такие успехи, ожидается, что в 2024 году темпы роста снизятся до 3-4% из-за продолжения конфликта, а высокие риски негативного влияния на перспективы остаются слишком значимыми.

Ранее МВФ предусматривал рост ВВП Украины на 2024 год на уровне 3,2% с последующим ускорением до 6,5% в 2025 году.

По словам Грея, война в Украине продолжает негативно влиять на население и экономику из-за постоянных атак на критическую инфраструктуру и непрерывные авиаудары по всей стране, а прекращение Россией Черноморской зерновой инициативы и повреждение портов стали препятствием для экспорта из Украины.

Несмотря на это, благодаря разумной политике и стабильной, своевременной внешней поддержке удалось сохранить макроэкономическую и финансовую стабильность.

Финансирование от МВФ

Отмечается, что экспертами МВФ отмечен прогресс Украины в исполнении программы Механизма расширенного финансирования (Extended Fund Facility – EFF) и во внедрении реформ, позволяющей исполнительному совету МВФ пересмотреть решение о выделении Украине транша около 900 млн. долларов США.

Если Украина выполнит все структурные маяки, которые предусматриваются по программе расширенного финансирования, то пересмотр программы позволит привлечь следующий транш помощи в размере около 900 млн долларов.

Заметим, что предыдущая программа расширенного финансирования EFF, которую МВФ утвердил в марте, предусматривает выделение Украине 15,6 млрд. долларов в течение четырех лет. Первый транш в размере 2,7 млрд долларов выделили в начале апреля, а второй, на 890 млн долларов, Украина получила в июле.

Кроме того, при пересмотре программы будут обсуждены вопросы источников финансирования дефицита государственного бюджета Украины, включая международную финансовую помощь и внутренний долговой рынок.

Напомним, Национальный банк Украины улучшил оценку роста реального ВВП на 4,9%. Положительная динамика обусловлена адаптацией украинского бизнеса и населения к войне, увеличением урожая, расширением экспортных путей, увеличенными объемами бюджетной поддержки и внедрением евроинтеграционных реформ.

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