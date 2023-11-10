В октябре потребительская инфляция упала до 5,3%: какая ситуация с ценами

В октябре потребительская инфляция в годовом исчислении уменьшилась до 5,3% по сравнению с сентябрем, когда она составляла 7,1%, но в месячном измерении цены выросли на 0,8%. Такая ситуация объясняется увеличением предложения продуктов питания и устойчивой ситуацией на валютном рынке.

Об этом сообщает Национальный банк Украины.

Цены на сырые продукты снизились на 3,3%

Цены на необработанные продукты питания снизились на 3,3% по сравнению с предыдущим годом. Цены на овощи продолжали испытывать значительные снижения, что было вызвано преимущественно высоким урожаем большинства видов овощей из-за благоприятных погодных условий и расширением объемов производства в разных регионах.

Крупы и мука стали дешевле из-за низких экспортных цен и увеличения производства.

Стоимость яиц уменьшилась в результате возобновления производства и увеличения их экспорта. Свинина подешевела из-за роста предложения и преобладания над спросом. Цены на овощи также остаются на низком уровне из-за хорошего урожая и увеличения производства.

В НБУ отмечают, что повышение цен на алкогольные напитки также замедлялось из-за медленного роста производственных затрат на фоне давления от теневого предложения. Мораторий по повышению тарифов на коммунальные услуги для населения продолжал удерживать административную инфляцию.

В то время рост цен на транспортные услуги ускорился из-за повышения цен на топливо, которое составляло до 9,7% годового измерения из-за роста мировых цен на нефть и логистических трудностей на границе.

Базовая инфляция в октябре снизилась до 6,8%

Согласно сообщению, в октябре базовая инфляция снизилась до 6,8% по сравнению с сентябрем, когда она составляла 8,4%. Рост цен на обработанные продукты питания и дальше замедлялся (до 8,5% годового измерения). Эта тенденция объясняет доступность пищевого сырья, стабильную ситуацию на валютном рынке и оптимизацию производственных и логистических цепей.

Уменьшение объемов экспорта подсолнечного масла, отдельных молочных и мясных продуктов, в частности масла и курятины, повлекло замедление роста цен на мясные, молочные и масличные продукты.

Цены на хлеб и мучные изделия, а также товары с высокой долей импорта в себестоимости увеличивались меньшими темпами.

Какая ситуация с непродовольственными товарами

Рост цен на непродовольственные товары замедлялся (до 1,7%) за счет стабильного курса. Продолжалось снижение цен на электронику, бытовую технику, одежду и обувь.

Более медленный рост цен происходил также в секторе товаров личного ухода, лекарств, мебели, товаров для дома, автомобилей и других товаров.

В НБУ добавляют, что снова снизились и темпы роста стоимости услуг (до 11,7% годового измерения). Услуги кафе и ресторанов подорожали медленнее, а подорожание медицинских, ветеринарных, финансовых услуг, Интернета и других услуг было ограничено. Аренда жилья возросла, вероятно, из-за миграционных процессов, а стоимость услуг ремонта жилья повысилась из-за дефицита квалифицированных кадров.

Напомним, что Национальный банк Украины улучшил оценку роста реального ВВП на 4,9%. Положительная динамика обусловлена адаптацией украинского бизнеса и населения к войне, увеличением урожая, расширением экспортных путей, увеличенными объемами бюджетной поддержки и внедрением евроинтеграционных реформ.

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