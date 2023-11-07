Международные резервы Украины в октябре снизились на 1,9%

По состоянию на 1 ноября международные резервы Украины составляют 38 973 миллиона долларов, что на 1,9% меньше, чем в прошлом месяце. Такая динамика условлена интервенциями Национального банка Украины для поддержки курса национальной гривны, а также из-за долговых выплат страны в иностранной валюте.

Об этом сообщили в пресс-службе Нацбанка.

В НБУ отметили, что оба фактора в значительной степени были компенсированы поступлениями от международных партнеров.

Кроме интервенций НБУ на валютном рынке, связанных с повышенным спросом на валюту и переходом в режим управляемой гибкости курса, на уменьшение международных резервов Украины влияли еще несколько факторов.

Выплаты за обслуживание и погашение государственного долга

Согласно сообщению, на валютные счета правительства в Национальном банке поступило 3 313,1 млн. дол. Из этой суммы значительную часть составляла макрофинансовая помощь от Европейского Союза, грант от Соединенных Штатов через Целевой фонд доноров Всемирного банка и средства от размещения валютных облигаций внутреннего государственного займа.

В то же время правительство Украины уплатило 892,5 миллиона долларов по госдолгу и еще 80,1 миллиона долларов Международному валютному фонду.

Также, в октябре в результате переоценки стоимость финансовых инструментов увеличилась на 247,2 млн долл., из-за изменения рыночной стоимости и курсов валют.

Напомним, в августе международные резервы Украины снизились на 3,2% или на 1 328,8 млн дол. По состоянию на 1 сентября 2023 года, по предварительным данным, они составляют 40 387,2 млн дол.

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