Міжнародні резерви України в серпні зменшилися на 3,2%

У серпні міжнародні резерви України знизилися на 3,2%, або на 1 328,8 млн дол. Станом на 1 вересня 2023 року, за попередніми даними, вони становлять 40 387,2 млн дол.

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Про це повідомляють у пресслужбі Нацбанку України.

У серпні гривня стала дешевшою на 3,2%. Це сталося через те, що Національний банк України продав більше іноземної валюти, ніж зазвичай, щоб зрівняти попит і пропозицію на грошовому ринку.

Однак, надходження від міжнародних партнерів значною мірою компенсували скорочення резервів. На валютні рахунки уряду в Національному банку надійшло 1 664,4 млн дол.

США. З цієї суми:

1 632,9 млн дол. США – макрофінансова допомога від ЄС;

21,9 млн дол. США – від розміщення валютних облігацій внутрішньої державної позики (ОВДП).

Згідно з бухгалтерськими даними, у серпні НБУ продав на валютному ринку 2 453,8 мільйона доларів США і одночасно придбав валюту на суму 4,5 мільйона доларів США для збільшення своїх резервів. Як результат, чистий обсяг продажу валюти НБУ протягом минулого місяця склав 2 449,3 мільйона доларів США.

До цього, нагадаємо, рекордний рівень резервів був зафіксований станом на 1 липня цього року – 39,03 мільярда доларів.

Джерело фото: ua.depositphotos.com