Международные резервы Украины в августе снизились на 3,2%

В августе международные резервы Украины снизились на 3,2% или на 1 328,8 млн дол. По состоянию на 1 сентября 2023 г., по предварительным данным, они составляют 40 387,2 млн дол.

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Об этом сообщают в пресс-службе Нацбанка Украины.

В августе гривна стала дешевле на 3,2%. Это произошло потому, что Национальный банк Украины продал больше иностранной валюты, чем обычно, чтобы уравнять спрос и предложение на денежном рынке.

Однако поступления от международных партнеров в значительной степени компенсировали сокращение резервов. На валютные счета правительства в Национальном банке поступило 1664,4 млн дол.

США. Из этой суммы:

1632,9 млн дол. США – макрофинансовая помощь от ЕС;

21,9 млн дол. США – от размещения валютных облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ).

Согласно бухгалтерским данным, в августе НБУ продал на валютном рынке 2 453,8 миллиона долларов США и одновременно приобрел валюту на сумму 4,5 миллиона долларов США для увеличения своих резервов. Как результат, чистый объем продаж валюты НБУ в течение прошлого месяца составил 2 449,3 миллиона долларов США.

До этого, напомним, рекордный уровень резервов был зафиксирован на 1 июля этого года – 39,03 миллиарда долларов.

Источник фото: ua.depositphotos.com