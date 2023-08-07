В Украине второй месяц подряд фиксируют рекордный объем международных резервов

Международные резервы Украины по состоянию на 1 августа, по предварительным данным, составили 41,72 миллиарда долларов, увеличившись за июль на 6,9% и во второй раз обновив рекордный показатель за всю историю независимости. Об этом сообщает Национальный банк Украины.

"В течение июля международные резервы продолжали расти благодаря устойчивым и ритмичным поступлениям от международных партнеров, превысившим чистую продажу валюты Нацбанком и долговые выплаты страны в иностранной валюте", - отмечает регулятор.

В целом в прошлом месяце динамику международных резервов определял ряд факторов, в том числе поступления на правительственные валютные счета в НБУ 4,68 миллиарда долларов и выплаты за обслуживание и погашение государственного долга.

Из поступлений 1,657 миллиарда долларов составила макрофинансовая помощь от Европейского союза, 1,496 миллиарда – льготный кредит под гарантии правительства Японии через механизм целевого фонда Всемирного банка, 1,3 миллиарда – грантовые средства через трастовый фонд Всемирного банка (из них 1,25 миллиарда – от США). Еще 227,3 миллиона долларов было привлечено от размещения валютных облигаций внутреннего государственного займа.

За обслуживание и погашение государственного долга в иностранной валюте правительство выплатило 394,6 миллиона долларов, из которых 319,6 миллиона – за обслуживание и погашение валютных ОВГЗ, а 66,8 миллиона – долг перед Всемирным банком. Остальное составляет выплата долгов перед другими международными кредиторами.

В свою очередь, на валютном рынке Украины в июле НБУ продал 1,87 миллиарда долларов, выкупив в резервы лишь 12,9 миллиона долларов. Таким образом, чистая продажа валюты Нацбанком в прошлом месяце составила 1,86 миллиарда долларов.

"Поступления от международных партнеров и далее оставались заметно большими, чем объемы интервенций НБУ по продаже валюты, которые осуществлялись для покрытия разницы между спросом и предложением на валютном рынке Украины", - комментирует регулятор.

Что касается третьего фактора - переоценки финансовых инструментов из-за изменения рыночной стоимости и курсов валют - НБУ указывает, что их стоимость выросла на 266 миллионов долларов.

По данным Нацбанка, текущий объем международных резервов обеспечивает финансирование 5,6 месяца будущего импорта. До этого, напомним, рекордный уровень резервов был зафиксирован на 1 июля этого года – 39,03 миллиарда долларов.

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