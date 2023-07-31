Украина получила очередной грант от США на $1,25 млрд: куда направят средства

Сегодня, 31 июля, Украина получила от США 1,25 млрд долларов финансовой поддержки через мультидонорский целевой фонд Всемирного банка.

Об этом сообщила пресс-служба Министерства фининсов.

"Привлеченное грантовое финансирование будет направлено на возмещение расходов госбюджета, в частности, на оплату труда работников государственных органов и выплат по отдельным программам государственной социальной помощи (ВПЛ, лицам с инвалидностью, малообеспеченным семьям, выплате жилищно-коммунальных субсидий) и другим социальным выплатам", – говорится в сообщении.

В рамках какого проекта Украина получила грант

Грант предоставлен как часть пятого дополнительного финансирования в рамках проекта "Поддержка государственных расходов для обеспечения устойчивого государственного управления в Украине" (PEACE in Ukraine). Целью проекта является частичная компенсация расходов государственного бюджета, в том числе социальных и гуманитарных, не связанных со сферой безопасности и обороны.

Как отмечается, в 2023 году Украина уже получила 8,45 млрд. долларов грантовых средств прямой бюджетной поддержки от США. Всего с начала полномасштабной войны в госбюджет Украины уже поступило 20,4 млрд. долларов грантовых средств от Соединенных Штатов.

Напомним, недавно премьер – министр Денис Шмыгаль сообщил, что Украина получит от Всемирного банка ссуду на сумму 1,5 млрд долларов, которая будет предоставлена под гарантии правительства Японии. Эти средства будут направлены на два направления. Во-первых, они будут использованы для укрепления социальной защиты и оказания помощи людям, страдающим последствиями войны. Во-вторых, средства будут направлены на восстановление экономики.

Шмыгаль также добавил, что Группа Всемирного банка планирует мобилизовать более 8 млрд. долларов для новых программ в Украине. В частности, в области сельского хозяйства и социальной политики.

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