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Всемирный банк предоставит Украине дополнительные $1,5 млрд ссуды, но есть условие
Украина получит от Всемирного банка ссуду на сумму 1,5 млрд долларов, которая будет предоставлена под гарантии правительства Японии. Соглашение об этом было подписано во время встречи с вице-президентом Всемирного банка Антонеллой Бассани.
Об этом написал премьер – министр Денис Шмыгаль.
Указанные средства будут направлены на два направления. Во-первых, они будут использованы для укрепления социальной защиты и оказания помощи людям, страдающим последствиями войны.
Во-вторых, средства будут направлены на восстановление экономики. Это поможет стране решить проблемы, связанные с военным конфликтом, и стимулировать развитие разных секторов хозяйства.Подписывайтесь на наш Telegram канал
Шмыгаль добавил, что всего Группа Всемирного банка совместно с партнерами выделила Украине 34 млрд долларов. Из них более 22 млрд долларов уже поступило в бюджет.
"Особо благодарны за крупнейший в истории Банка инвестиционный проект PEACE in Ukraine, который помогает финансировать социальные выплаты и пенсии. Ценим наше тесное сотрудничество и рассчитываем на дальнейшие совместные проекты по восстановлению и развитию Украины", - написал он.
Шмыгаль добавил, что Группа Всемирного банка планирует мобилизовать более 8 млрд. долларов для новых программ в Украине. В частности, в области сельского хозяйства и социальной политики.
"Обсудили также подготовку обновленной оценки потребностей Украины на восстановление (RDNA3), которая, в частности, будет включать ущерб, нанесенный подрывом россией Каховской ГЭС. Кроме того, IFC готовит программу поддержки малого и среднего бизнеса в Украине", - резюмировал премьер.
Заметим, что ранее СВ объявил о предоставлении Украине дополнительной финансовой поддержки на сумму 1,75 миллиарда долларов.
Кредит состоит из гарантированного Великобританией займа на сумму 500 миллионов долларов, гранта на 1,25 миллиарда долларов от США и гранта на 15 миллионов долларов от правительства Финляндии.