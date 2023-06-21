Всемирный банк объявил о новом пакете финпомощи Украине на $1,75 миллиарда

Группа Всемирного банка 21 июня объявила о предоставлении Украине дополнительной финансовой поддержки на сумму 1,75 миллиарда долларов. Об этом говорится в сообщении Всемирного банка.

Это финансирование состоит из гарантированного Великобританией кредита на сумму 500 миллионов долларов, гранта на 1,25 миллиарда долларов от США и гранта на 15 миллионов долларов от правительства Финляндии.

Пакет финансовой поддержки предоставляется в рамках проекта Всемирного банка "Поддержка государственных расходов для обеспечения устойчивого государственного управления в Украине" (PEACE), который помогает Украине обеспечивать работу власти и выполнение ею основных функций на национальном и региональном уровнях.

"Это дополнительное финансирование для проекта PEACE является продолжением ряда предоставленных ранее средств и будет направлено на дальнейшую поддержку в таких ключевых сферах, как здравоохранение, образование, выплата пенсий, программы социальной помощи и финансирование заработной платы работников, предоставляющих основные государственные услуги", – говорится в сообщении.

Средства будут перечислены правительству Украины после того, как Всемирный банк получит соответствующее подтверждение осуществления согласованных расходов. В общей сложности сумма займов и грантов, предоставленных Всемирным банком и другими партнерами в рамках проекта PEACE, на сегодняшний день уже составляет 19,745 миллиарда долларов.

"Эта постоянная международная поддержка важна для того, чтобы помочь Украине удовлетворить свои ошеломляющие потребности в финансировании в 2023 году. Вместе с нашими партнерами мы будем и дальше стоять бок о бок с народом Украины, поддерживая его всеми нашими финансовыми инструментами и советами", - прокомментировала управляющий директор ВБ по операционной деятельности Анна Бьерде.

Кроме того, в ВБ указывают, что мобилизовали в общей сложности около 35 миллиардов долларов экстренного финансирования в поддержку народа Украины, включая обязательства и обещания доноров, в том числе США, Японии, Великобритании, Нидерландов, Испании, Норвегии, Германии, Канады, Швейцарии, Швеции, Дании, Австрии, Финляндии, Ирландии, Литвы, Латвии, Исландии и Бельгии.

Отметим, что гранты от США через Всемирный банк в сумме 1,25 миллиарда долларов перечисляются Украине ежемесячно. В частности, об этом сообщалось в конце марта, апреля и мая. В свою очередь, 500-миллионную госгарантию для кредитов Украине Великобритания также уже предоставляла ранее неоднократно.

Напомним также, что неделю назад правительства Исландии, Латвии и Нидерландов внесли новые грантовые взносы в сумме 65 миллионов евро в основанный ВБ фонд поддержки, восстановления и реформирования Украины.

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