Великобритания предоставит Украине дополнительные кредитные гарантии на 500 миллионов долларов

Великобритания готова предоставить Украине дополнительные кредитные гарантии на сумму 500 миллионов долларов, доведя в этом году общую сумму до 1 миллиарда долларов.

Об этом сообщает Reuters.

Как заявил министр финансов Великобритании Джереми Хант, британские кредитные гарантии были важны для обеспечения более широкого четырехлетнего пакета поддержки Украины от Международного валютного фонда на сумму 15,6 миллиарда долларов.

"Это финансирование повысит экономическую устойчивость Украины и усилит ее сопротивление России", – сказал Хант.

В настоящее время Британия пообещала 6,5 миллиарда фунтов стерлингов (8,1 миллиарда долларов) поддержки Украины.

Отмечается, что последние кредитные гарантии помогут финансировать государственные социальные выплаты.

Напомним, 29 марта через Целевой фонд Всемирного банка США перечислили Украине грантовые средства в размере 1 млрд. 253 млн. долларов. Грант предоставлен в рамках четвертого дополнительного финансирования для Проекта Поддержка государственных расходов для обеспечения устойчивого государственного управления в Украине (PEACE).

Средства будут направлены на пенсионные и социальные выплаты, помощь для ВПЛ, обеспечение оплаты труда работников государственных органов, сотрудников ГСЧС и работников ЗВО.

Напомним, Украина получит от Всемирного банка грант в размере 200 миллионов долларов. Средства планируют направить на восстановление энергетической инфраструктуры страны.

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