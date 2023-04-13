Британія надасть Україні додаткові кредитні гарантії на 500 мільйонів доларів

Велика Британія готова надати Україні додаткові кредитні гарантії на суму 500 мільйонів доларів, довівши цього року загальну суму до 1 мільярда доларів.

Про це повідомляє Reuters.

Як заявив міністр фінансів Великобританії Джеремі Хант, британські кредитні гарантії були важливими для забезпечення ширшого чотирирічного пакету підтримки Україні від Міжнародного валютного фонду на суму 15,6 мільярдів доларів.

"Це фінансування підвищить економічну стійкість України та посилить її опір Росії", - сказав Хант.

Наразі Британія пообіцяла загалом 6,5 мільярда фунтів стерлінгів (8,1 мільярда доларів) підтримки України, а останні кредитні гарантії допоможуть фінансувати державні соціальні виплати.

Зазначимо, 29 березня через Цільовий фонд Світового банку США перерахували Україні грантові кошти у розмірі 1 млрд 253 млн доларів. Грант наданий у рамках четвертого додаткового фінансування для Проекту “Підтримка державних видатків для забезпечення стійкого державного управління в Україні” (PEACE).

Кошти спрямують на пенсійні і соціальні виплати, допомогу для ВПО, забезпечення оплати праці працівників державних органів, співробітників ДСНС та працівників ЗВО.

Нагадаємо, Україна отримає від Світового банку грант у розмірі 200 мільйонів доларів. Кошти планують спрямувати на відновлення енергетичної інфраструктури країни.

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