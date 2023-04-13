Украина ожидает получить от международных партнеров минимум $115 миллиардов долгосрочной финансовой помощи.

Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмигаль по результатам участия в круглом столе, состоявшемся в рамках Spring Meetings группы Всемирного банка и МВФ.

"Международные партнеры предоставят Украине $115 млрд долгосрочной поддержки. Это не просто обеспечит нашу финансовую стабильность, но и посылает четкий сигнал России, что союзники Украины будут поддерживать нас столько, сколько потребуется. До полной победы", - подчеркнул Шмигаль.

По его словам, в 2023 году на проекты быстрого восстановления нужно $14 млрд.

"Ведем переговоры с партнерами, чтобы привлечь все необходимые средства уже летом этого года. Так сможем выполнить все задачи в пяти приоритетных областях восстановления", - подчеркнул премьер-министр.

Он поблагодарил США, ЕС, Всемирный банк, МВФ, другие страны G7 и всех международных партнеров, которые сегодня помогают Украине выстоять и начать восстановление.

Напомним, Украина получит от Всемирного банка грант в размере 200 миллионов долларов. Средства планируют направить на восстановление энергетической инфраструктуры страны.