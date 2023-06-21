Британия планирует предоставить Украине пакет финансовой поддержки более чем на 3 млрд долларов

Великобритания объявит новый пакет финансовой поддержки для Украины, который будет включать кредитные гарантии Всемирного банка в размере 3 млрд долларов и двустороннюю помощь на 240 млн. фунтов стерлингов (около 306 млн долларов). Об этом сообщила пресс-служба британского правительства.

Средства необходимы для укрепления экономической стабильности Украины. Финансирование будет направлено на поддержку жизненно важных государственных услуг, включая расходы на работу школ и больниц.

В правительстве Британии указали, что речь идет о многолетней финансовой помощи. Объявление о ней состоится сегодня, 21 июня, на Конференции по восстановлению Украины, которая будет проходить в Лондоне.

В общей сложности невоенная помощь от Британии уже составит более 4,7 млрд фунтов стерлингов (почти 6 млрд долларов).

Кроме того, премьер-министр Риши Сунак объявит о большом обязательстве по выделению до 250 млн фунтов стерлингов для Института финансирования развития Великобритании (BII).

Финансирование BII является дополнением к 240 млн фунтов стерлингов, выделенных Украине в этом году. Средства будут направлены на проекты по спасению жизни, включая разминирование и наборы для ликвидации последствий стихийных бедствий, а также на программы реформ и энергетические проекты.

Более половины финансирования, 127 млн фунтов стерлингов, пойдут на гуманитарную поддержку, в том числе тех, кто живет вдоль линии фронта. Оказание помощи будет проходить через ООН и Красный Крест.