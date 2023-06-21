Британія планує надати Україні пакет фінансової підтримки на понад 3 млрд доларів

Велика Британія оголосить новий пакет фінансової підтримки для України, який включатиме кредитні гарантії Світового банку в розмірі 3 млрд доларів та двосторонню допомогу на 240 млн фунтів стерлінгів (близько 306 млн доларів). Про це повідомила пресслужба британського уряду.

Зазначається, що кошти необхідні для зміцнення економічної стабільності України. Фінансування буде спрямовано на підтримку життєво важливих державних послуг, включаючи витрати на роботу шкіл і лікарень.

В уряді Британії вказали, що йдеться про багаторічну фінансову допомогу. Оголошення про неї відбудеться сьогодні, 21 червня, на Конференції з відновлення України, яка проходитиме в Лондоні.

Загалом невійськова допомога від Британії вже становитиме понад 4,7 млрд фунтів стерлінгів (майже 6 млрд доларів).

Крім того, прем’єр-міністр Ріші Сунак оголосить про велике зобов’язання щодо виділення до 250 млн фунтів стерлінгів для Інституту фінансування розвитку Великої Британії (BII).

Фінансування BII є доповненням до 240 млн фунтів стерлінгів, виділених Україні цього року. Кошти будуть спрямовані на проєкти з порятунку життя, включаючи розмінування та набори для ліквідації наслідків стихійних лих, а також на програми реформ та енергетичні проєкти.

Більше половини фінансування, 127 млн фунтів стерлінгів, підуть на гуманітарну підтримку, зокрема тих, хто живе вздовж лінії фронту. Надання допомоги відбуватиметься через ООН і Червоний Хрест.