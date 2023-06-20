Поддержка на 4 года. В Еврокомиссии подтвердили планы выделить 50 млрд евро для Украины

Европейская комиссия (ЕК) предлагает предоставить Украине финансовую поддержку на следующие четыре года на сумму до 50 миллиардов евро. Об этом сообщила президент ЕК Урсула фон дер Ляйен в Twitter.

По ее словам, это должно обеспечить предполагаемое финансирование Украины на пути в Европейский Союз вместе с глобальными партнерами и частным сектором.

"В сфере миграции мы поддерживаем защиту внешних границ и экономическое развитие наших партнеров, выделив 15 млрд евро", – добавила фон дер Ляйен.

Как передает "Интерфакс-Украина", во время выступления в Брюсселе президент Еврокомиссии отметила, что 50 млрд евро для Украины будет предоставляться в виде и заимствований, и грантов. ЕК предлагает зарезервировать эти средства в бюджете Евросоюза.

"Этот резерв предоставит перспективы для наших партнеров в Украине, предсказуемость, а также простимулирует других доноров", – сказала она.

Предполагается, что средства позволят ЕС калибровать финансовую поддержку в соответствии с развитием ситуации на местах, потому что война требует чрезвычайной гибкости.

Урсула фон дер Ляйен также напомнила, что по состоянию на сегодняшний день общая финансовая помощь Украине от ЕС уже составляет 30 млрд евро, что ранее не было предусмотрено бюджетом блока.

Напомним, ранее о планах ЕС предложить 50 млрд евро поддержки для Украины сообщило Bloomberg. Собеседники рассказали, что эти деньги помогут финансировать расходы украинского правительства и оплачивать срочные приоритеты по восстановлению с 2024 по 2027 годы. Однако в пересчете на один год эта поддержка будет меньше 18 млрд евро финансовой помощи, которую ЕС выделял на 2023 год.