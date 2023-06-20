Допомога для України. ЄС готує пакет фінансової підтримки на 50 млрд євро, – Bloomberg

Європейський Союз планує запропонувати пакет фінансової допомоги в розмірі близько 50 мільярдів євро для підтримки України. Про це повідомляє Bloomberg.

За даними джерел агентства, пропозиція Європейської комісії допоможе фінансувати поточні видатки українського уряду та оплачувати термінові пріоритети з відновлення. Допомога надійде у вигляді грантів, пільгових позик і гарантій.

Пропозиція охоплюватиме період із 2024 по 2027 роки. Як зауважує Bloomberg, в перерахунку на один рік ця підтримка буде меншою, ніж 18 млрд євро фінансової допомоги, яку ЄС надає в 2023 році.

Передбачається, що на відміну від попередніх фінансових пакетів для України, кошти на новий план будуть брати із внесків держав-членів ЄС, а не із запозичень на ринках. Він має на меті об’єднати допомогу для фінансування заробітної плати, пенсій та деяких державних послуг із витратами на відновлення основної інфраструктури,

Гроші будуть виплачені за умови, що Україна проведе реформи для покращення верховенства права та боротьби з корупцією.

Єврокомісія раніше заявляла, що покриє основну частину потреб щодо відновлення, хоча блок очікує внесків й інших донорів та приватного сектора. ЄС також розглядає варіанти використання заморожених активів, зокрема з Центрального банку Росії.

Пакет, до якого все ще можуть бути внесені зміни перед оприлюдненням, буде оголошено вже сьогодні, 20 червня. Це відбудеться напередодні конференції в Лондоні, де донори обговорюватимуть, як відновити країну, а українські чиновники намагатимуться залучити приватний сектор.