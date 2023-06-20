Помощь для Украины. ЕС готовит пакет финансовой поддержки на 50 млрд евро, – Bloomberg

Европейский Союз планирует предложить пакет финансовой помощи в размере около 50 млрд евро для поддержки Украины. Об этом сообщает Bloomberg.

По данным источников агентства, предложение Европейской комиссии поможет финансировать текущие расходы украинского правительства и оплачивать срочные приоритеты по восстановлению. Помощь поступит в виде грантов, льготных ссуд и гарантий.

Предложение будет охватывать период с 2024 по 2027 годы. Как отмечает Bloomberg, в пересчете на один год эта поддержка будет меньшей, чем 18 млрд евро финансовой помощи, которую ЕС предоставляет в 2023 году.

Предполагается, что в отличие от предыдущих финансовых пакетов для Украины средства на новый план будут брать из вкладов государств-членов ЕС, а не из заимствований на рынках. Он имеет целью объединить помощь для финансирования зарплат, пенсий и некоторых государственных услуг с расходами на восстановление основной инфраструктуры,

Деньги будут выплачены при условии, что Украина проведет реформы по улучшению верховенства права и борьбы с коррупцией.

Еврокомиссия ранее заявляла, что покроет основную часть потребностей в восстановлении, хотя блок ожидает вкладов и других доноров и частного сектора. ЕС также рассматривает варианты использования замороженных активов, в том числе Центрального банка России.

Пакет, в который все еще могут быть внесены изменения перед обнародованием, будет объявлен уже сегодня, 20 июня. Это произойдет накануне конференции в Лондоне, где доноры будут обсуждать, как восстановить страну, а украинские чиновники будут пытаться привлечь частный сектор.