Для украинской экономики готовят "Зеленый план Маршалла": в Офисе президента рассказали детали

Украина ищет до 40 млрд долларов для финансирования первой части "Зеленого плана Маршалла" для восстановления своей экономики. Об этом заявил заместитель главы Офиса президента Ростислав Шурма агентству Reuters.

Как отмечают журналисты, в среду в Лондоне состоится встреча, организованная украинской и британской сторонами, в ходе которой политики и финансисты обсудят вопросы краткосрочного финансирования и рассмотрят долгосрочные усилия по восстановлению Украины.

По словам Шурмы, который назвал сумму в 40 млрд долларов на начальную фазу восстановления экономики, фокус в первую очередь будет направлен на металлургическую отрасль.

В 2021 году этот сектор составил около 10% ВВП Украины, треть доходов от экспорта и в нем было занято около 600 000 человек. На долю этой отрасли также приходится 15% выбросов углерода в стране, и теперь есть возможность построить промышленность, основанную на возобновляемых источниках энергии.

"Если вам нужно восстанавливать отрасль, логично ее восстанавливать для производства экологически чистого металла согласно новым технологиям", – сказал Шурма.

Ожидается, что это позволит Украине стать самым дешевым поставщиком экологически чистой стали в мире и значительно поддержит усилия Европы по декарбонизации.

Чтобы собрать 20-40 млрд долларов начального финансирования, Украина планирует создать коалицию представителей промышленности, а также государственного и частного секторов для разработки плана.

Подготовительные работы, вероятно, продлятся год-полтора, но в Офисе президента отметили, что фактическое строительство начнется только после окончания войны.