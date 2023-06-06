"Реформа правильная". Зеленский заявил о поддержке налогового проекта "10-10-10"

Украина должна провести радикальную налоговую реформу, но это произойдет после войны. Об этом заявил президент Владимир Зеленский, отвечая на вопрос, касающейся отношения к проекту налоговой реформы "10-10-10", передает Liga.net.

"Реформа правильная, реформа точно будет. Восстановление нашего государства должно быть в лучшей [налоговой] системе Европы, чтобы наше государство было привлекательным для возвращения", – высказался он.

Как отметил глава государства, это касается не только налогов, но и других финансовых новшеств.

"По-другому невозможно вернуть человека, который, например, в Польше зарабатывает 1000 евро, а у нас – 500-600", – сказал Зеленский.

Президент пояснил, что законопроект о налоговой реформе пока не вносят на рассмотрение, поскольку идет война и существуют договоренности с Международным валютным фондом.

"Мы дотационная экономика. Не мы устанавливаем правила сейчас, когда не наша экономика генерирует деньги, а их нам дают. Потому что мы выплачиваем пенсии за счет других государств. Поэтому мы должны считаться с МВФ. Все международные институты боятся рисков снижения налогов. Когда велики риски из-за выезда бизнеса и потери рабочих мест, а ты хочешь при этом снизить налоги, конечно, тебе никто не даст такой возможности", – добавил он.

"Программа мне нравится, но нужно, чтобы она нравилась не только нам с вами", – резюмировал Зеленский.

Налоговая реформа "10-10-10"

В августе 2022 года заместитель главы Офиса президента Ростислав Шурма заявил об обсуждении новой концепции налоговой реформы, предусматривающей уменьшение ставки основных налогов с ужесточением контроля за их уплатой. В ОП предлагали 10%-й налог на прибыль, 10%-й налог на доход физлиц и 10%-й налог на добавленную стоимость.

Шурма отмечал, что компенсаторами для такой реформы могли бы стать добросовестная уплата налогов, увеличение налогообложения табака, алкоголя и нефтепродуктов, а также отмена возмещения НДС на сырьевые товары.

В свою очередь министр финансов Сергей Марченко в декабре сказал, что сейчас налоговая реформа со снижением ставок будет иметь негативные последствия.

А глава финансового комитета Верховной Рады Даниил Гетманцев недавно поделился мнением, что о проекте "10-10-10" пока нельзя говорить как о реформе, поскольку нет четко определенных и просчитанных шагов, которые были бы изложены официально. При этом он считал, что идея вряд ли имеет поддержку со стороны президента Украины Владимира Зеленского, поскольку тогда соответствующий законопроект был бы уже в зале парламента.